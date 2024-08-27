https://1prime.ru/20240827/kurskaya-aes-851153507.html

Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным

Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным - 27.08.2024, ПРАЙМ

Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях,... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:33+0300

2024-08-27T15:33+0300

2024-08-27T15:48+0300

курская аэс

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях, близких к нормальным. Гросси заявил журналистам, что Курская атомная электростанция работает в условиях, близких к нормальнымОн рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции. Он отметил, что боевые действия, происходящие в нескольких километрах от АЭС, вызывают серьёзное беспокойство за режим безопасности.Гросси добавил, что он посетил реакторный зал, где находится действующий энергоблок, побывал в машинном зале и в зале, где управляют оборудованием. Также я осмотрел хранилище отработанного ядерного топлива..

https://1prime.ru/20240826/aes-851136970.html

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курская аэс, рафаэль гросси, магатэ