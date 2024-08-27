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Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным - 27.08.2024, ПРАЙМ
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:33+0300
2024-08-27T15:48+0300
курская аэс
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях, близких к нормальным. Гросси заявил журналистам, что Курская атомная электростанция работает в условиях, близких к нормальнымОн рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции. Он отметил, что боевые действия, происходящие в нескольких километрах от АЭС, вызывают серьёзное беспокойство за режим безопасности.Гросси добавил, что он посетил реакторный зал, где находится действующий энергоблок, побывал в машинном зале и в зале, где управляют оборудованием. Также я осмотрел хранилище отработанного ядерного топлива..
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курская аэс, рафаэль гросси, магатэ
Курская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
15:33 27.08.2024 (обновлено: 15:48 27.08.2024)
 
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным

Гросси: Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях, близких к нормальным.
Гросси заявил журналистам, что Курская атомная электростанция работает в условиях, близких к нормальным
Он рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции.
Он отметил, что боевые действия, происходящие в нескольких километрах от АЭС, вызывают серьёзное беспокойство за режим безопасности.
Гросси добавил, что он посетил реакторный зал, где находится действующий энергоблок, побывал в машинном зале и в зале, где управляют оборудованием. Также я осмотрел хранилище отработанного ядерного топлива..
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Курская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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