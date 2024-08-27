https://1prime.ru/20240827/kurskaya-aes-851153507.html
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным - 27.08.2024, ПРАЙМ
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:33+0300
2024-08-27T15:33+0300
2024-08-27T15:48+0300
курская аэс
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях, близких к нормальным. Гросси заявил журналистам, что Курская атомная электростанция работает в условиях, близких к нормальнымОн рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции. Он отметил, что боевые действия, происходящие в нескольких километрах от АЭС, вызывают серьёзное беспокойство за режим безопасности.Гросси добавил, что он посетил реакторный зал, где находится действующий энергоблок, побывал в машинном зале и в зале, где управляют оборудованием. Также я осмотрел хранилище отработанного ядерного топлива..
https://1prime.ru/20240826/aes-851136970.html
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курская аэс, рафаэль гросси, магатэ
Курская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
Гросси: Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетив Курскую АЭС, сообщил, что станция функционирует в условиях, близких к нормальным.
Гросси заявил журналистам, что Курская атомная электростанция работает в условиях, близких к нормальным
Он рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции.
Он отметил, что боевые действия, происходящие в нескольких километрах от АЭС, вызывают серьёзное беспокойство за режим безопасности.
Гросси добавил, что он посетил реакторный зал, где находится действующий энергоблок, побывал в машинном зале и в зале, где управляют оборудованием. Также я осмотрел хранилище отработанного ядерного топлива..
Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт