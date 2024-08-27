https://1prime.ru/20240827/kurskaya-aes-851161367.html

Лихачев рассказал, когда будет проведен запуск первого блока Курской АЭС-2

Лихачев рассказал, когда будет проведен запуск первого блока Курской АЭС-2 - 27.08.2024, ПРАЙМ

Лихачев рассказал, когда будет проведен запуск первого блока Курской АЭС-2

"Росатом" приложит все усилия, чтобы в текущем году состоялся физический пуск первого энергоблока Курской АЭС-2, заявил генеральный директор госкорпорации... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:54+0300

2024-08-27T17:54+0300

2024-08-27T17:54+0300

энергетика

алексей лихачев

росатом

курская аэс

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ."Росатом" приложит все усилия, чтобы в текущем году состоялся физический пуск первого энергоблока Курской АЭС-2, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Новый блок строится рядом с уже действующей Курской АЭС, сообщил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, который состоялся во вторник.Лихачев добавил, что "Росатом" сделает все для запуска первого блока Курской АЭС-2 до конца текущего года.

https://1prime.ru/20240827/kurskaya-aes-851153507.html

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алексей лихачев, росатом, курская аэс