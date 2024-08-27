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Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров - 27.08.2024, ПРАЙМ
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Отношения Москвы и Парижа достигли самого низкого уровня. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:01+0300
2024-08-27T14:01+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Парижа достигли самого низкого уровня. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции."Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий", - заметил Лавров, отвечая на вопрос о задержании во Франции Павла Дурова.По словам министра, задержание Дурова показало, что Telegram является надежным мессенджером с точки зрения защиты информации.По данным СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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россия, франция, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров
Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, заявил Лавров
Лавров о задержании Дурова: отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Парижа достигли самого низкого уровня. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
"Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе, из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий", - заметил Лавров, отвечая на вопрос о задержании во Франции Павла Дурова.
По словам министра, задержание Дурова показало, что Telegram является надежным мессенджером с точки зрения защиты информации.
По данным СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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