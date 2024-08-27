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На Украине с октября введут лимит на банковские переводы для физлиц - 27.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине с октября введут лимит на банковские переводы для физлиц
На Украине с октября введут лимит на банковские переводы для физлиц - 27.08.2024, ПРАЙМ
На Украине с октября введут лимит на банковские переводы для физлиц
Нацбанк Украины заявил во вторник, что вводит с 1 октября на полгода лимиты на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:30+0300
2024-08-27T14:31+0300
физлица
украина
банковские переводы
лимит на переводы физлиц
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Нацбанк Украины заявил во вторник, что вводит с 1 октября на полгода лимиты на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов). "С 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов – ред.) в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Лимит действует только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. Регулятор уточнил, что лимит не будет применяться к счетам волонтеров, а также лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. В нацбанке считают, что введение ограничений не повлияет на финансовую активность большинства банковских клиентов, поскольку 98% из них ежемесячно переводят сумму меньше 150 тысяч гривен. "Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное антикризисное решение… Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", - добавили в Нацбанке. Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что это ударит по жителям Украины и приведет к подрыву экономики страны.
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физлица, украина, банковские переводы, лимит на переводы физлиц
физлица, УКРАИНА, банковские переводы, лимит на переводы физлиц
14:30 27.08.2024 (обновлено: 14:31 27.08.2024)
 
На Украине с октября введут лимит на банковские переводы для физлиц

На Украине с октября вводят лимит в $3,6 тысяч в месяц на банковские переводы для физлиц

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Нацбанк Украины заявил во вторник, что вводит с 1 октября на полгода лимиты на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов).
"С 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов – ред.) в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Лимит действует только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
Регулятор уточнил, что лимит не будет применяться к счетам волонтеров, а также лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. В нацбанке считают, что введение ограничений не повлияет на финансовую активность большинства банковских клиентов, поскольку 98% из них ежемесячно переводят сумму меньше 150 тысяч гривен.
"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное антикризисное решение… Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", - добавили в Нацбанке.
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Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что это ударит по жителям Украины и приведет к подрыву экономики страны.
 
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