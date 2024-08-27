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В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян - 27.08.2024, ПРАЙМ
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян
В Еврокомиссии знают о решении властей Латвии ужесточить требования для продления ВНЖ россиянам и следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители ЕК. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:57+0300
2024-08-27T11:57+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. В Еврокомиссии знают о решении властей Латвии ужесточить требования для продления ВНЖ россиянам и следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители ЕК."Еврокомиссия осведомлена о поправках к закону об иммиграции в Латвии, которые вступили в силу 22 сентября 2022 года и требуют от граждан, имеющих российское гражданство и обладающих латвийским постоянным видом на жительство, проходить языковой тест для сохранения своего статуса. Комиссия продолжит следить за развитием ситуации", - сказал собеседник агентства.Ранее западные СМИ распространили информацию о том, что латвийские власти решили усложнить процедуру продления россиянами вида на жительство в стране. Отмечалось что теперь от граждан России требуется подтверждение знания латышского языка и заполнение анкеты, которая касается их взглядов на российскую специальную военную операцию и Крым.Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, подобное решение носит русофобский характер нарушает основополагающие международно-правовые нормы, в том числе Всеобщую декларацию прав человека.
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россия, латвия, ек, ес
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, ЕК, ЕС
11:57 27.08.2024
 
В ЕК прокомментировали ужесточение требований Латвии к ВНЖ для россиян

В ЕК следят за ситуацией с ужесточением требований Латвии для ВНЖ гражданам РФ

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. В Еврокомиссии знают о решении властей Латвии ужесточить требования для продления ВНЖ россиянам и следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители ЕК.
"Еврокомиссия осведомлена о поправках к закону об иммиграции в Латвии, которые вступили в силу 22 сентября 2022 года и требуют от граждан, имеющих российское гражданство и обладающих латвийским постоянным видом на жительство, проходить языковой тест для сохранения своего статуса. Комиссия продолжит следить за развитием ситуации", - сказал собеседник агентства.
Ранее западные СМИ распространили информацию о том, что латвийские власти решили усложнить процедуру продления россиянами вида на жительство в стране. Отмечалось что теперь от граждан России требуется подтверждение знания латышского языка и заполнение анкеты, которая касается их взглядов на российскую специальную военную операцию и Крым.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, подобное решение носит русофобский характер нарушает основополагающие международно-правовые нормы, в том числе Всеобщую декларацию прав человека.
Рига, Латвия
Россия ответит на усложнение продления ВНЖ для россиян в Латвии
22 августа, 06:42
 
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