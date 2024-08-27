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"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом огласить причины ареста основателя мессенджера... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:03+0300
2024-08-27T09:03+0300
политика
илон маск
павел дуров
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом огласить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Обращение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х."Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован", — сказано в сообщении.Ранее глава Французской Республики заявил, что все обвинения в адрес государства из-за ареста Дурова являются ложными, так как Франция придерживается принципа свободы слова.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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илон маск, павел дуров
Политика, Илон Маск, Павел Дуров
09:03 27.08.2024
 
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова

Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом огласить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Обращение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован", — сказано в сообщении.
Ранее глава Французской Республики заявил, что все обвинения в адрес государства из-за ареста Дурова являются ложными, так как Франция придерживается принципа свободы слова.
Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram
07:21
 
ПолитикаИлон МаскПавел Дуров
 
 
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