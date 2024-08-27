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"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова

"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова

Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом огласить причины ареста основателя мессенджера... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:03+0300

2024-08-27T09:03+0300

2024-08-27T09:03+0300

политика

илон маск

павел дуров

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом огласить причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Обращение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х."Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован", — сказано в сообщении.Ранее глава Французской Республики заявил, что все обвинения в адрес государства из-за ареста Дурова являются ложными, так как Франция придерживается принципа свободы слова.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

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илон маск, павел дуров