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Число криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое

Число криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое - 27.08.2024, ПРАЙМ

Число криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое

Количество людей, владеющих криптовалютами на сумму от 1 миллиона долларов, выросло за прошедший год (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) на 95%, или почти | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:59+0300

2024-08-27T15:59+0300

2024-08-27T15:59+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Количество людей, владеющих криптовалютами на сумму от 1 миллиона долларов, выросло за прошедший год (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) на 95%, или почти вдвое, до 172,3 тысячи, говорится в исследовании Crypto Wealth Report международный консалтинговой компании Henley & Partners. "В мире на данный момент насчитывается 172 300 человек, владеющих криптоактивами на сумму в более чем 1 миллион долларов, что на 95% больше, чем в прошлом году", - говорится в пресс-релизе к отчету. В том числе количество людей, владеющих криптовалютами на сумму в 100 миллионов долларов или более, увеличилось на 79%, до 325 человек. А количество криптомиллиардеров выросло на 27%, до 28 человек, говорится в отчете. "Из шести новых криптомиллиардеров, появившихся за последний год, пять нарастили состояние за счет биткоина, что подчеркивает его доминирующее положение в привлечении долгосрочных инвесторов, покупающих активы на крупные суммы", - приводятся в сообщении слова главы отдела исследований New World Wealth Эндрю Амоилса (Andrew Amoils). Что касается владеющих биткоином миллионеров, то их количество подскочило на 111%, до 85,4 тысячи человек; число владеющих биткоином на сумму от 100 миллионов долларов увеличилось вдвое, до 156, миллиардеров - на 83%, до 11 человек. Стоимость биткоина по состоянию на 30 июня составляла около 62,8 тысячи долларов, а годом ранее - 30,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Во вторник цена биткоина снижается на 2%, до 62 330 долларов, динамика приводится за сутки.

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миллионеры