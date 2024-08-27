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Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов - 27.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:34+0300
2024-08-27T09:34+0300
2024-08-27T09:34+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ токсичных химикатов на поле боя.В ведомстве потребовали от ОЗХО воспользоваться для расследования предоставленными Россией доказательствами."В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Он также упомянул, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. По его словам, ОЗХО необходимо принять меры и вынудить Украину соблюдать положения Конвенции.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны, ОЗХО
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
МО призвало ОЗХО беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ токсичных химикатов на поле боя.
В ведомстве потребовали от ОЗХО воспользоваться для расследования предоставленными Россией доказательствами.
"В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Он также упомянул, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. По его словам, ОЗХО необходимо принять меры и вынудить Украину соблюдать положения Конвенции.
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