Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240827/minoborony-851141617.html
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов - 27.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:34+0300
2024-08-27T09:34+0300
россия
украина
минобороны
озхо
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_41da9c136abdafd237264c7d7fd79aea.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ токсичных химикатов на поле боя.В ведомстве потребовали от ОЗХО воспользоваться для расследования предоставленными Россией доказательствами."В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Он также упомянул, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. По его словам, ОЗХО необходимо принять меры и вынудить Украину соблюдать положения Конвенции.
https://1prime.ru/20240826/khischeniya-851128223.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_dd65ebcb22cc88bb0df8f75ac9acdef7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, минобороны, озхо
РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны, ОЗХО
09:34 27.08.2024
 
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов

МО призвало ОЗХО беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ токсичных химикатов на поле боя.
В ведомстве потребовали от ОЗХО воспользоваться для расследования предоставленными Россией доказательствами.
"В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Он также упомянул, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. По его словам, ОЗХО необходимо принять меры и вынудить Украину соблюдать положения Конвенции.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
В минобороны Украины рассказали о хищениях гумпомощи на миллионы долларов
Вчера, 14:50
 
РОССИЯУКРАИНАМинобороныОЗХО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала