https://1prime.ru/20240827/minoborony-851141617.html

Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов

Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов - 27.08.2024, ПРАЙМ

Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов

Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:34+0300

2024-08-27T09:34+0300

2024-08-27T09:34+0300

россия

украина

минобороны

озхо

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство обороны призвало Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование в связи с использованием ВСУ токсичных химикатов на поле боя.В ведомстве потребовали от ОЗХО воспользоваться для расследования предоставленными Россией доказательствами."В очередной раз призываем Организацию по запрещению химического оружия провести реальное и беспристрастное расследование фактов применения ВСУ токсичных химикатов с учетом представленной Россией доказательной базы и проинформировать государства-участники Конвенции о результатах в возможно короткий срок", - сказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Он также упомянул, что ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива является фактором риска. По его словам, ОЗХО необходимо принять меры и вынудить Украину соблюдать положения Конвенции.

https://1prime.ru/20240826/khischeniya-851128223.html

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россия, украина, минобороны, озхо