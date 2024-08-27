https://1prime.ru/20240827/mintsifry-851146932.html
IT-компании обяжут направлять проценты вузам от сэкономленных налогов
IT-компании обяжут направлять проценты вузам от сэкономленных налогов - 27.08.2024, ПРАЙМ
IT-компании обяжут направлять проценты вузам от сэкономленных налогов
Минцифры РФ хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:14+0300
2024-08-27T12:14+0300
2024-08-27T12:14+0300
россия
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах, со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Все последнее время… дискуссия у нас была только в одну сторону - какие льготы дополнительные: налоговые льготы, отсрочки, льготная IT-ипотека. А тут мы говорим, что вы все-таки должны небольшой процент - вот мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями… также мы говорим компании выше определенного оборота - должны направлять на повышение качества обучения в IT-вузах", - сказал Шадаев на пресс-завтраке "Яндекс Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приёмной кампании 2024/2025 и модели партнёрства". "Прежде всего, нас волнуют кадры - те кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью. …Я думаю, что в сентябре-октябре мы договоримся об окончательных параметрах. Они станут условием продления аккредитации для IT-компаний, начиная со следующего года", - добавил министр. Шадаев отметил, что без участия компаний "мы просто не сможем обеспечить необходимое качество этих специалистов на выходе из высших учебных заведений". Он также добавил, что в национальном проекте "Экономика данных" теме образования уделяется максимальное внимание, также ожидается наращивание финансирования.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минцифры
IT-компании обяжут направлять проценты вузам от сэкономленных налогов
Минцифры хочет обязать IT-компании направлять вузам 5% от сэкономленных налогов
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах, со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Все последнее время… дискуссия у нас была только в одну сторону - какие льготы дополнительные: налоговые льготы, отсрочки, льготная IT-ипотека. А тут мы говорим, что вы все-таки должны небольшой процент - вот мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями… также мы говорим компании выше определенного оборота - должны направлять на повышение качества обучения в IT-вузах", - сказал Шадаев на пресс-завтраке "Яндекс Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приёмной кампании 2024/2025 и модели партнёрства".
"Прежде всего, нас волнуют кадры - те кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью. …Я думаю, что в сентябре-октябре мы договоримся об окончательных параметрах. Они станут условием продления аккредитации для IT-компаний, начиная со следующего года", - добавил министр.
Шадаев отметил, что без участия компаний "мы просто не сможем обеспечить необходимое качество этих специалистов на выходе из высших учебных заведений".
Он также добавил, что в национальном проекте "Экономика данных" теме образования уделяется максимальное внимание, также ожидается наращивание финансирования.