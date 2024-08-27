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Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения

Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения - 27.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения

Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T21:40+0300

2024-08-27T21:40+0300

2024-08-27T21:40+0300

кабмин

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова.Соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — говорится в документе. Согласно другому распоряжению, Мишустин назначил Ванькова Вадима Валерьевича исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения России.Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации объявила, что Ваньков будет заниматься цифровизацией отрасли и созданием единой цифровой системы здравоохранения. До своего назначения, с марта 2021 года, он занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в министерстве. "Павел Пугачев, занимавший должность заместителя министра, внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов", — отметили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240826/izhs-851130014.html

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минздрав, михаил мишустин, россия