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Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения - 27.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения
Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T21:40+0300
2024-08-27T21:40+0300
кабмин
минздрав
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова.Соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — говорится в документе. Согласно другому распоряжению, Мишустин назначил Ванькова Вадима Валерьевича исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения России.Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации объявила, что Ваньков будет заниматься цифровизацией отрасли и созданием единой цифровой системы здравоохранения. До своего назначения, с марта 2021 года, он занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в министерстве. "Павел Пугачев, занимавший должность заместителя министра, внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов", — отметили в пресс-службе.
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минздрав, михаил мишустин, россия
Кабмин, Минздрав, Михаил Мишустин, РОССИЯ
21:40 27.08.2024
 
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения

Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минздрава РФ
Здание Минздрава РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова.
Соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно другому распоряжению, Мишустин назначил Ванькова Вадима Валерьевича исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения России.
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Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации объявила, что Ваньков будет заниматься цифровизацией отрасли и созданием единой цифровой системы здравоохранения. До своего назначения, с марта 2021 года, он занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в министерстве.
"Павел Пугачев, занимавший должность заместителя министра, внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов", — отметили в пресс-службе.
 
КабминМинздравМихаил МишустинРОССИЯ
 
 
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