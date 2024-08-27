https://1prime.ru/20240827/minzdrav-851163968.html
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения - 27.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения
Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T21:40+0300
2024-08-27T21:40+0300
2024-08-27T21:40+0300
кабмин
минздрав
михаил мишустин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_304477f26149b8391016a68400fe3973.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова.Соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — говорится в документе. Согласно другому распоряжению, Мишустин назначил Ванькова Вадима Валерьевича исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения России.Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации объявила, что Ваньков будет заниматься цифровизацией отрасли и созданием единой цифровой системы здравоохранения. До своего назначения, с марта 2021 года, он занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в министерстве. "Павел Пугачев, занимавший должность заместителя министра, внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов", — отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20240826/izhs-851130014.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bcbc77f8f41cecdf08bfacc46214e472.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минздрав, михаил мишустин, россия
Кабмин, Минздрав, Михаил Мишустин, РОССИЯ
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения
Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ и назначил на его место Вадима Ванькова.
Соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Пугачева Павла Сергеевича от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно другому распоряжению, Мишустин назначил Ванькова Вадима Валерьевича исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения России.
Мишустин назвал дополнительную гарантию при строительстве частных домов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации объявила, что Ваньков будет заниматься цифровизацией отрасли и созданием единой цифровой системы здравоохранения. До своего назначения, с марта 2021 года, он занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в министерстве.
"Павел Пугачев, занимавший должность заместителя министра, внес большой вклад в повышение цифровой зрелости отрасли здравоохранения, заложил важные основы для дальнейшего внедрения цифровых технологий и сервисов", — отметили в пресс-службе.