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Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев
Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев - 27.08.2024, ПРАЙМ
Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного общения рассказал президенту России Владимиру Путину о своем визите в Киев и отметил свое желание внести... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:18+0300
2024-08-27T13:18+0300
2024-08-27T13:18+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного общения рассказал президенту России Владимиру Путину о своем визите в Киев и отметил свое желание внести вклад в урегулирование конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.Моди также подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре. Стороны, кроме того, обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а также условились о продолжении контактов.23 августа индийский Моди встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Общаясь с журналистами перед визитом, Моди подчеркнул, что "ни одна проблема не может быть решена с помощью военного конфликта". По итогам переговоров политики подтвердили стремление поднять уровень двусторонних отношений до стратегического.
https://1prime.ru/20240722/indiya-850337355.html
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россия, украина, индия, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев
Кремль: Моди проинформировал Путина о визите в Киев
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного общения рассказал президенту России Владимиру Путину о своем визите в Киев и отметил свое желание внести вклад в урегулирование конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Моди также подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре. Стороны, кроме того, обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а также условились о продолжении контактов.
23 августа индийский Моди встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Общаясь с журналистами перед визитом, Моди подчеркнул, что "ни одна проблема не может быть решена с помощью военного конфликта". По итогам переговоров политики подтвердили стремление поднять уровень двусторонних отношений до стратегического.
"Продуманная стратегия". В США проанализировали рукопожатие Моди и Путина