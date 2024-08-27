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Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев

Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев - 27.08.2024, ПРАЙМ

Моди рассказал Путин детали своего визита в Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного общения рассказал президенту России Владимиру Путину о своем визите в Киев и отметил свое желание внести... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:18+0300

2024-08-27T13:18+0300

2024-08-27T13:18+0300

россия

украина

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владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного общения рассказал президенту России Владимиру Путину о своем визите в Киев и отметил свое желание внести вклад в урегулирование конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.Моди также подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре. Стороны, кроме того, обсудили вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, а также условились о продолжении контактов.23 августа индийский Моди встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Общаясь с журналистами перед визитом, Моди подчеркнул, что "ни одна проблема не может быть решена с помощью военного конфликта". По итогам переговоров политики подтвердили стремление поднять уровень двусторонних отношений до стратегического.

https://1prime.ru/20240722/indiya-850337355.html

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россия, украина, индия, владимир путин, нарендра моди