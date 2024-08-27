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В ЛДПР предложили значительно повысить МРОТ
В ЛДПР предложили значительно повысить МРОТ - 27.08.2024, ПРАЙМ
В ЛДПР предложили значительно повысить МРОТ
Фракция ЛДПР предлагает ввести МРОТ на уровне 30 тысяч рублей уже со следующего года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:38+0300
2024-08-27T09:38+0300
2024-08-27T09:38+0300
лдпр
мрот
повышение мрот
законопроект
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР предлагает ввести МРОТ на уровне 30 тысяч рублей уже со следующего года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 19242 рубля. Минтруд РФ предлагает установить МРОТ в 2025 году на уровне 22440 рублей. "Мы считаем, что МРОТ должен быть на уровне 30 тысяч рублей уже со следующего года. Правительство внесет свое предложение, свой проект МРОТа. Мы же со стороны ЛДПР, пользуясь своим правом законодательной инициативы, предлагаем свой размер МРОТ и считаем, что в России труд должен быть дооценен", - сказал Нилов. По его словам, такое решение станет стимулом для граждан работать в тех сферах, которые сегодня воспринимаются как непривлекательные.
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лдпр, мрот, повышение мрот, законопроект
ЛДПР, МРОТ, повышение МРОТ, законопроект
В ЛДПР предложили значительно повысить МРОТ
Нилов: ЛДПР предлагает ввести МРОТ на уровне 30 тысяч рублей со следующего года
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР предлагает ввести МРОТ на уровне 30 тысяч рублей уже со следующего года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 19242 рубля. Минтруд РФ предлагает установить МРОТ в 2025 году на уровне 22440 рублей.
"Мы считаем, что МРОТ должен быть на уровне 30 тысяч рублей уже со следующего года. Правительство внесет свое предложение, свой проект МРОТа. Мы же со стороны ЛДПР, пользуясь своим правом законодательной инициативы, предлагаем свой размер МРОТ и считаем, что в России труд должен быть дооценен", - сказал Нилов.
По его словам, такое решение станет стимулом для граждан работать в тех сферах, которые сегодня воспринимаются как непривлекательные.
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