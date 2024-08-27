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В России выросла доходность сдачи некоторых квартир

В России выросла доходность сдачи некоторых квартир - 27.08.2024, ПРАЙМ

В России выросла доходность сдачи некоторых квартир

Доходность сдачи в аренду студий в недавно построенных домах в крупных российских городах выросла за последний год на 0,7 процентных пункта - в среднем до 6,3%... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T05:53+0300

2024-08-27T05:53+0300

2024-08-27T05:53+0300

россия

рынок недвижимости

сдача недвижимости в аренду

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доходность сдачи в аренду студий в недавно построенных домах в крупных российских городах выросла за последний год на 0,7 процентных пункта - в среднем до 6,3% годовых, а срок окупаемости сократился на 2,1 года и составляет 15,9 года, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". "Это произошло, потому что рост цен на аренду (+26% за год) обогнал рост цен на новостройки в этом сегменте (+11%). В среднем по стране квартира до 28 квадратных метров в новостройке стоит 3 823 783 рубля, а сдается за 20 083 рубля в месяц. Квартиры-студии площадью приносят большую доходность по сравнению с обычными, полноразмерными квартирами, доходность которых всего 4,8%, а окупаемость – 20,8 года", – сообщили в компании. Самыми выгодными для покупки под сдачу, по подсчетам "Мира квартир", оказались студии в Махачкале. Они приносят 19,8% годовых и окупаются за пять лет. Примерно такая же картина и в Грозном – 14,7% доходности и окупаемость чуть больше семи лет. В Брянске доходность составляет 9,1%, окупаемость – 11 лет, в Вологде – 9% и 11,1 года, во Владимире – 8,9% и 11,2 года, в Волгограде – 8,6% и 11,7 года, в Ижевске и Череповце – 8,5% и 11,8 года, в Челябинске – 8,4% и 11,9 года, в Чебоксарах – 8,1% и 12,4 года. Москва оказалась в середине списка с показателями 6,5% и 15,4 года, Подмосковье – 6,8% и 14,7 года, Санкт-Петербург – 5,6% и 18 лет, рассказали в компании. "Самой невыгодной покупка студии в новостройке грозит оказаться в Саранске – она принесет доход всего в 3,5% годовых, а окупаться будет 28 с половиной лет. А все потому, что сдается такая квартира дешевле всего в стране – за 8532 рубля в месяц: много на ней не заработаешь. Похожая картина во Владивостоке – 4,1% и 24,6 года, в Сочи (из-за экстремально высокой цены покупки – 9 547 447 рублей), в Казани – 4,3% и 23,1 года, в Белгороде – 4,5% и 22,3 года, в Калуге – 4,5% и 22,1 года, в Курске – 4,6% и 21,6 года, в Волжском – 4,8% и 20,9 года, и в Тольятти – 4,9% и 20,6 года", – добавили в "Мире квартир".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, сдача недвижимости в аренду