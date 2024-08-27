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Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16
Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16 - 27.08.2024, ПРАЙМ
Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16
Чехия направила Украине надувные истребители F-16, чтобы обмануть российские самолеты-разведчики, передает iDNES. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:40+0300
2024-08-27T12:40+0300
2024-08-27T12:40+0300
вооружения
чехия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чехия направила Украине надувные истребители F-16, чтобы обмануть российские самолеты-разведчики, передает iDNES."После того как в июне на Украину поступили первые истребители F-16 от европейских союзников, Россия забеспокоилась. Теперь планируется отправить Киеву такие же машины и из Чешской Республики, только по цене гораздо ниже. Речь идет о надувных обманках, которые производит чешская компания Inflatech", - говорится в статье.По данным издания, на датской оборонной выставке появился макет F-16 с украинскими авиационными знаками, изготовленный чешской компанией Inflatech. Муляж с точностью повторяет реальный самолет до мельчайших деталей и обнаруживается радарами так же, как оригинал. Самолеты также устойчивы к повреждениям.Фирма производит обманные цели из синтетического шелка, чтобы создать ложное впечатление у самолетов-разведчиков и беспилотников. Кроме того, стоимость макетов начинается от десяти тысяч долларов, в то время как ракеты, используемые для их уничтожения, стоят несколько миллионов долларов, подчеркнули авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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чехия, украина, f-16
Вооружения, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, F-16
Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16
iDNES: Чехия отправляет на Украину надувные муляжи F-16 для обмана противника
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Чехия направила Украине надувные истребители F-16, чтобы обмануть российские самолеты-разведчики, передает
iDNES.
"После того как в июне на Украину поступили первые истребители F-16 от европейских союзников, Россия забеспокоилась. Теперь планируется отправить Киеву такие же машины и из Чешской Республики, только по цене гораздо ниже. Речь идет о надувных обманках, которые производит чешская компания Inflatech", - говорится в статье.
По данным издания, на датской оборонной выставке появился макет F-16 с украинскими авиационными знаками, изготовленный чешской компанией Inflatech. Муляж с точностью повторяет реальный самолет до мельчайших деталей и обнаруживается радарами так же, как оригинал. Самолеты также устойчивы к повреждениям.
Фирма производит обманные цели из синтетического шелка, чтобы создать ложное впечатление у самолетов-разведчиков и беспилотников. Кроме того, стоимость макетов начинается от десяти тысяч долларов, в то время как ракеты, используемые для их уничтожения, стоят несколько миллионов долларов, подчеркнули авторы материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16