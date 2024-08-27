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Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16 - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16
Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16 - 27.08.2024, ПРАЙМ
Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16
Чехия направила Украине надувные истребители F-16, чтобы обмануть российские самолеты-разведчики, передает iDNES. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:40+0300
2024-08-27T12:40+0300
вооружения
чехия
украина
f-16
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чехия направила Украине надувные истребители F-16, чтобы обмануть российские самолеты-разведчики, передает iDNES."После того как в июне на Украину поступили первые истребители F-16 от европейских союзников, Россия забеспокоилась. Теперь планируется отправить Киеву такие же машины и из Чешской Республики, только по цене гораздо ниже. Речь идет о надувных обманках, которые производит чешская компания Inflatech", - говорится в статье.По данным издания, на датской оборонной выставке появился макет F-16 с украинскими авиационными знаками, изготовленный чешской компанией Inflatech. Муляж с точностью повторяет реальный самолет до мельчайших деталей и обнаруживается радарами так же, как оригинал. Самолеты также устойчивы к повреждениям.Фирма производит обманные цели из синтетического шелка, чтобы создать ложное впечатление у самолетов-разведчиков и беспилотников. Кроме того, стоимость макетов начинается от десяти тысяч долларов, в то время как ракеты, используемые для их уничтожения, стоят несколько миллионов долларов, подчеркнули авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240826/f-16-851118068.html
чехия
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чехия, украина, f-16
Вооружения, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, F-16
12:40 27.08.2024
 
Решили "надуть" русских: в Чехии придумали способ защиты украинских F-16

iDNES: Чехия отправляет на Украину надувные муляжи F-16 для обмана противника

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чехия направила Украине надувные истребители F-16, чтобы обмануть российские самолеты-разведчики, передает iDNES.
"После того как в июне на Украину поступили первые истребители F-16 от европейских союзников, Россия забеспокоилась. Теперь планируется отправить Киеву такие же машины и из Чешской Республики, только по цене гораздо ниже. Речь идет о надувных обманках, которые производит чешская компания Inflatech", - говорится в статье.
По данным издания, на датской оборонной выставке появился макет F-16 с украинскими авиационными знаками, изготовленный чешской компанией Inflatech. Муляж с точностью повторяет реальный самолет до мельчайших деталей и обнаруживается радарами так же, как оригинал. Самолеты также устойчивы к повреждениям.
Фирма производит обманные цели из синтетического шелка, чтобы создать ложное впечатление у самолетов-разведчиков и беспилотников. Кроме того, стоимость макетов начинается от десяти тысяч долларов, в то время как ракеты, используемые для их уничтожения, стоят несколько миллионов долларов, подчеркнули авторы материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16
Вчера, 09:43
 
ВооруженияЧЕХИЯУКРАИНАF-16
 
 
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