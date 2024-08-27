Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240827/oruzhie-851150598.html
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию - 27.08.2024, ПРАЙМ
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию
Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:02+0300
2024-08-27T14:02+0300
политика
сергей рябков
мид рф
кнр
безопасность
ядерное оружие
ядерное сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_120560783416d1bc49f6d2f9db34008b.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа первыми есть "здравые зерна", рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения", - подчеркнул политик журналистам. Он также напомнил, что Пекин уже выдвигал предложение о подписании такого документа в 1994 году. В течение последних десятилетий государства "неоднократно обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене". Рябков уточнил, что Москва понимает истинные намерения инициативы и разделяет озабоченность деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые спровоцировал Вашингтон и его западные партнеры.
https://1prime.ru/20240827/ssha-851149957.html
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1e684f931abaadb10d2b6fb95856b82b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей рябков, мид рф, кнр, безопасность, ядерное оружие, ядерное сотрудничество
Политика, Сергей Рябков, МИД РФ, КНР, безопасность, ядерное оружие, ядерное сотрудничество
14:02 27.08.2024
 
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию

Рябков: в идее КНР о договоре о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа первыми есть "здравые зерна", рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения", - подчеркнул политик журналистам.
Он также напомнил, что Пекин уже выдвигал предложение о подписании такого документа в 1994 году. В течение последних десятилетий государства "неоднократно обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене".
Рябков уточнил, что Москва понимает истинные намерения инициативы и разделяет озабоченность деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые спровоцировал Вашингтон и его западные партнеры.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины
13:39
 
ПолитикаСергей РябковМИД РФКНРбезопасностьядерное оружиеядерное сотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала