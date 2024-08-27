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Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию

Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию - 27.08.2024, ПРАЙМ

Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию

Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:02+0300

2024-08-27T14:02+0300

2024-08-27T14:02+0300

политика

сергей рябков

мид рф

кнр

безопасность

ядерное оружие

ядерное сотрудничество

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа первыми есть "здравые зерна", рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения", - подчеркнул политик журналистам. Он также напомнил, что Пекин уже выдвигал предложение о подписании такого документа в 1994 году. В течение последних десятилетий государства "неоднократно обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене". Рябков уточнил, что Москва понимает истинные намерения инициативы и разделяет озабоченность деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые спровоцировал Вашингтон и его западные партнеры.

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кнр

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сергей рябков, мид рф, кнр, безопасность, ядерное оружие, ядерное сотрудничество