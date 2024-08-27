https://1prime.ru/20240827/oruzhie-851150598.html
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию - 27.08.2024, ПРАЙМ
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию
Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:02+0300
2024-08-27T14:02+0300
2024-08-27T14:02+0300
политика
сергей рябков
мид рф
кнр
безопасность
ядерное оружие
ядерное сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_120560783416d1bc49f6d2f9db34008b.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа первыми есть "здравые зерна", рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения", - подчеркнул политик журналистам. Он также напомнил, что Пекин уже выдвигал предложение о подписании такого документа в 1994 году. В течение последних десятилетий государства "неоднократно обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене". Рябков уточнил, что Москва понимает истинные намерения инициативы и разделяет озабоченность деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые спровоцировал Вашингтон и его западные партнеры.
https://1prime.ru/20240827/ssha-851149957.html
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1e684f931abaadb10d2b6fb95856b82b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, мид рф, кнр, безопасность, ядерное оружие, ядерное сотрудничество
Политика, Сергей Рябков, МИД РФ, КНР, безопасность, ядерное оружие, ядерное сотрудничество
Рябков поддержал идею КНР о заключении договора по ядерному оружию
Рябков: в идее КНР о договоре о неприменении ядерного оружия первыми есть здравые зерна
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская сторона считает, что в предложении КНР заключить договор между государствами, обладающими ядерным оружием, о неприменении вооружений данного типа первыми есть "здравые зерна", рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения", - подчеркнул политик журналистам.
Он также напомнил, что Пекин уже выдвигал предложение о подписании такого документа в 1994 году. В течение последних десятилетий государства "неоднократно обсуждали, каким образом эта концепция вписывается в текущие обстоятельства на международной арене".
Рябков уточнил, что Москва понимает истинные намерения инициативы и разделяет озабоченность деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые спровоцировал Вашингтон и его западные партнеры.
В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины