https://1prime.ru/20240827/osago-851139409.html

Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии

Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии - 27.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии

Lada, Toyota и Kia стали самыми популярными марками машин, на которые россияне в первом полугодии чаще всего оформляли ОСАГО. Об этом говорится в исследовании... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T06:25+0300

2024-08-27T06:25+0300

2024-08-27T06:34+0300

россия

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/83415/68/834156862_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2a165e9736fecc3c0ce2c673c2667bd4.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Lada, Toyota и Kia стали самыми популярными марками машин, на которые россияне в первом полугодии чаще всего оформляли ОСАГО. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру"."Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - сообщается в материале. Также, согласно исследованию, в 17 процентах случаев оформлявшие ОСАГО автолюбители управляли именно Lada (Granta, Vesta и Kalina), и страховка на машины этой марки стоит дешевле всего - в среднем 6,1 тысячи рублей. Девять процентов водителей при оформлении страховки ездили на Toyota и восемь процентов - на Kia.Как рассказали аналитики, стоимость страховки за первое полугодие 2024 года в среднем составила семь тысяч рублей. При этом ее цена растет пропорционально количеству вписанных в полис водителей.Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей).

https://1prime.ru/20240821/osago-851027113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, осаго