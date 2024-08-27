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Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии - 27.08.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
Lada, Toyota и Kia стали самыми популярными марками машин, на которые россияне в первом полугодии чаще всего оформляли ОСАГО. Об этом говорится в исследовании... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T06:25+0300
2024-08-27T06:25+0300
2024-08-27T06:34+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Lada, Toyota и Kia стали самыми популярными марками машин, на которые россияне в первом полугодии чаще всего оформляли ОСАГО. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру"."Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - сообщается в материале. Также, согласно исследованию, в 17 процентах случаев оформлявшие ОСАГО автолюбители управляли именно Lada (Granta, Vesta и Kalina), и страховка на машины этой марки стоит дешевле всего - в среднем 6,1 тысячи рублей. Девять процентов водителей при оформлении страховки ездили на Toyota и восемь процентов - на Kia.Как рассказали аналитики, стоимость страховки за первое полугодие 2024 года в среднем составила семь тысяч рублей. При этом ее цена растет пропорционально количеству вписанных в полис водителей.Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей).
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Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
"Банки.ру": в I полугодии чаще всего покупали ОСАГО для Lada, Toyota и Kia
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Lada, Toyota и Kia стали самыми популярными марками машин, на которые россияне в первом полугодии чаще всего оформляли ОСАГО. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру".
"Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - сообщается в материале.
Также, согласно исследованию, в 17 процентах случаев оформлявшие ОСАГО автолюбители управляли именно Lada (Granta, Vesta и Kalina), и страховка на машины этой марки стоит дешевле всего - в среднем 6,1 тысячи рублей. Девять процентов водителей при оформлении страховки ездили на Toyota и восемь процентов - на Kia.
Как рассказали аналитики, стоимость страховки за первое полугодие 2024 года в среднем составила семь тысяч рублей. При этом ее цена растет пропорционально количеству вписанных в полис водителей.
Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей).
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