https://1prime.ru/20240827/pentagon-851139978.html

В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России

В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России

Вооруженные силы России активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T07:33+0300

2024-08-27T07:33+0300

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – ред.)", – сообщается на сайте Министерства обороны США сл ссылкой на слова Райдера Ранее Зеленский сообщил, что Украина подверглась одному их самых сильных ударов со стороны Вооруженных сил России. Он отметил, что на Украине были повреждены многие объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего государство страдает от регулярных отключений электричества.

https://1prime.ru/20240826/zelenskiy-851130735.html

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россия, украина, сша, всу