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В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России
В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России
Вооруженные силы России активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T07:33+0300
2024-08-27T07:34+0300
россия
украина
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – ред.)", – сообщается на сайте Министерства обороны США сл ссылкой на слова Райдера Ранее Зеленский сообщил, что Украина подверглась одному их самых сильных ударов со стороны Вооруженных сил России. Он отметил, что на Украине были повреждены многие объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего государство страдает от регулярных отключений электричества.
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россия, украина, сша, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ
07:33 27.08.2024 (обновлено: 07:34 27.08.2024)
 
В Пентагоне сделали важное заявление об успехах ВС России

Пентагон: ВС России продвигаются на Красноармейском направлении в ДНР

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – ред.)", – сообщается на сайте Министерства обороны США сл ссылкой на слова Райдера
Ранее Зеленский сообщил, что Украина подверглась одному их самых сильных ударов со стороны Вооруженных сил России. Он отметил, что на Украине были повреждены многие объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего государство страдает от регулярных отключений электричества.
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