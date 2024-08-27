Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6 - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240827/pikap-851161648.html
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6 - 27.08.2024, ПРАЙМ
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6
Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T18:13+0300
2024-08-27T18:13+0300
sollers
ульяновск
уаз
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/94/832889422_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_3e250ad01c2a1c594c103ca815f216dc.jpg
САМАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. Серийное производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре прошлого года во Владивостоке на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии", которое принадлежит компании "Соллерс".Начало производства автомобилей Sollers ST6 на площадке УАЗ запланировано на ноябрь текущего года. В будущем планируется выпускать от 8 до 10 тысяч автомобилей моделей ST6 и ST8 ежегодно.ГГлава региона сообщил, что в текущем году компания "Соллерс" планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в модернизацию завода в Ульяновске. Кроме того, в следующем году на этой площадке планируется запустить новое производство компонентов систем безопасности, таких как электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности.
https://1prime.ru/20240709/mishustin-849943982.html
ульяновск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/94/832889422_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a55ed39543a733bae00ccc0a56d55dc8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
sollers, ульяновск, уаз
Sollers, Ульяновск, УАЗ
18:13 27.08.2024
 
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6

Русских: производство пикапа Sollers ST6 начнется в ноябре на площадке УАЗ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабочие во время сборки автомобиля Ford
Рабочие во время сборки автомобиля Ford - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САМАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Серийное производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре прошлого года во Владивостоке на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии", которое принадлежит компании "Соллерс".
Автомобиль Sollers ST8 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Мишустину показали отечественный пикап Sollers
9 июля, 12:50
Начало производства автомобилей Sollers ST6 на площадке УАЗ запланировано на ноябрь текущего года. В будущем планируется выпускать от 8 до 10 тысяч автомобилей моделей ST6 и ST8 ежегодно.
ГГлава региона сообщил, что в текущем году компания "Соллерс" планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в модернизацию завода в Ульяновске. Кроме того, в следующем году на этой площадке планируется запустить новое производство компонентов систем безопасности, таких как электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности.
 
SollersУльяновскУАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала