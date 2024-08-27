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Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6

Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6 - 27.08.2024, ПРАЙМ

Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6

Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T18:13+0300

2024-08-27T18:13+0300

2024-08-27T18:13+0300

sollers

ульяновск

уаз

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САМАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. Серийное производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре прошлого года во Владивостоке на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии", которое принадлежит компании "Соллерс".Начало производства автомобилей Sollers ST6 на площадке УАЗ запланировано на ноябрь текущего года. В будущем планируется выпускать от 8 до 10 тысяч автомобилей моделей ST6 и ST8 ежегодно.ГГлава региона сообщил, что в текущем году компания "Соллерс" планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в модернизацию завода в Ульяновске. Кроме того, в следующем году на этой площадке планируется запустить новое производство компонентов систем безопасности, таких как электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности.

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ульяновск

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sollers, ульяновск, уаз