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Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6 - 27.08.2024, ПРАЙМ
Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6
Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T18:13+0300
2024-08-27T18:13+0300
2024-08-27T18:13+0300
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САМАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. Серийное производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре прошлого года во Владивостоке на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии", которое принадлежит компании "Соллерс".Начало производства автомобилей Sollers ST6 на площадке УАЗ запланировано на ноябрь текущего года. В будущем планируется выпускать от 8 до 10 тысяч автомобилей моделей ST6 и ST8 ежегодно.ГГлава региона сообщил, что в текущем году компания "Соллерс" планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в модернизацию завода в Ульяновске. Кроме того, в следующем году на этой площадке планируется запустить новое производство компонентов систем безопасности, таких как электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности.
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Губернатор Ульяновска рассказал, когда начнется производство Sollers ST6
Русских: производство пикапа Sollers ST6 начнется в ноябре на площадке УАЗ
САМАРА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство пикапа Sollers ST6 начнется на площадке Ульяновского автомобильного завода в ноябре этого года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Серийное производство пикапов Sollers ST6 началось в сентябре прошлого года во Владивостоке на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии", которое принадлежит компании "Соллерс".
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Начало производства автомобилей Sollers ST6 на площадке УАЗ запланировано на ноябрь текущего года. В будущем планируется выпускать от 8 до 10 тысяч автомобилей моделей ST6 и ST8 ежегодно.
ГГлава региона сообщил, что в текущем году компания "Соллерс" планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в модернизацию завода в Ульяновске. Кроме того, в следующем году на этой площадке планируется запустить новое производство компонентов систем безопасности, таких как электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности.