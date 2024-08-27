https://1prime.ru/20240827/piloty-851148303.html

Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16

Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16 - 27.08.2024, ПРАЙМ

Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16

Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16 в своем учебном центре в Румынии. Об этом заявил... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:54+0300

2024-08-27T12:54+0300

2024-08-27T12:54+0300

вооружения

lockheed martin

украина

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16 в своем учебном центре в Румынии. Об этом заявил операционный директор корпорации Фрэнк Сент-Джон, его цитирует Defense One."Пока что Украина и правительство США определяют, какой подход будет лучшим для обучения украинских пилотов; и если они решат, что обучение в румынском центре корпорации является правильным подходом, то мы последуем их решению и сделаем так", - отметил он.По словам Сент-Джона, Корпорация Lockheed Martin не заключила контракты на строительство новых сервисных центров для истребителей F-16. Вместе с тем, они готовы увеличить количество пилотов, проходящих обучение в румынском центре, чтобы удовлетворить потребности США и их союзников.Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законными целями для России.

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lockheed martin, украина