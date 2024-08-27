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Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16 - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16
Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16 - 27.08.2024, ПРАЙМ
Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16
Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16 в своем учебном центре в Румынии. Об этом заявил... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:54+0300
2024-08-27T12:54+0300
вооружения
lockheed martin
украина
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16 в своем учебном центре в Румынии. Об этом заявил операционный директор корпорации Фрэнк Сент-Джон, его цитирует Defense One."Пока что Украина и правительство США определяют, какой подход будет лучшим для обучения украинских пилотов; и если они решат, что обучение в румынском центре корпорации является правильным подходом, то мы последуем их решению и сделаем так", - отметил он.По словам Сент-Джона, Корпорация Lockheed Martin не заключила контракты на строительство новых сервисных центров для истребителей F-16. Вместе с тем, они готовы увеличить количество пилотов, проходящих обучение в румынском центре, чтобы удовлетворить потребности США и их союзников.Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законными целями для России.
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lockheed martin, украина
Вооружения, Lockheed Martin, УКРАИНА
12:54 27.08.2024
 
Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16

Lockheed Martin готова обучать украинских пилотов F-16 в своем центре в Румынии

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Lockheed Martin готова обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16 в своем учебном центре в Румынии. Об этом заявил операционный директор корпорации Фрэнк Сент-Джон, его цитирует Defense One.
"Пока что Украина и правительство США определяют, какой подход будет лучшим для обучения украинских пилотов; и если они решат, что обучение в румынском центре корпорации является правильным подходом, то мы последуем их решению и сделаем так", - отметил он.
По словам Сент-Джона, Корпорация Lockheed Martin не заключила контракты на строительство новых сервисных центров для истребителей F-16. Вместе с тем, они готовы увеличить количество пилотов, проходящих обучение в румынском центре, чтобы удовлетворить потребности США и их союзников.
Россия считает, что поставки оружия в Украину усложняют урегулирование конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законными целями для России.
Локхид Мартин (Lockheed Martin) - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
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ВооруженияLockheed MartinУКРАИНА
 
 
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