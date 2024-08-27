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Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту

Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту - 27.08.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Pinterest за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщили РИА Новости в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:29+0300

2024-08-27T16:29+0300

2024-08-27T16:29+0300

pinterest

суд

штраф

контент

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 7 миллионов рублей за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за потворный отказ ограничить доступ к публикациям, содержащим запрещенную информацию, о чем именно идет речь, в суде пояснить отказались.

https://1prime.ru/20240827/millionery-851155476.html

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