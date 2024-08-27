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"Почта России" начала бесплатно принимать посылки для приграничья

"Почта России" начала бесплатно принимать посылки для приграничья - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Почта России" начала бесплатно принимать посылки для приграничья

"Почта России" стала бесплатно принимать посылки для Курской и Белгородской областей, а жители этих регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:18+0300

2024-08-27T10:18+0300

2024-08-27T10:18+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Почта России" стала бесплатно принимать посылки для Курской и Белгородской областей, а жители этих регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны, говорится в сообщении компании. "С 27 августа отделения "Почты России" по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны", - говорится в сообщении. Уточняется, что один человек может отправить неограниченное количество посылок. Бесплатной отправкой могут воспользоваться жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, а также родные тех, кто остался на приграничных территориях. "Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания "Почта России" всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Почты России" Михаила Волкова.

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