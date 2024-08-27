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В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны" - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны"
В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны" - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны"
На данный момент Польша находится в состоянии "гибридной войны", поделился своим мнением заместитель главы польского Министерства обороны Цезарий Томчик. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T06:40+0300
2024-08-27T07:23+0300
политика
польша
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На данный момент Польша находится в состоянии "гибридной войны", поделился своим мнением заместитель главы польского Министерства обороны Цезарий Томчик.Об этом он сообщил в ходе мероприятия Campus Poland of the Future."То, с чем мы сегодня сталкиваемся в Польше, это де-факто гибридная война. Можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии войны гибридной", - заявил Томчик.В этой связи замминистра упомянул ситуацию с мигрантами на границе Польши с Белоруссией и количество иностранных метеозондов, которые появляются над польской территорией. Томчик подчеркнул, что целью запуска таких зондов является разжигание дискуссии в польском обществе, чтобы граждане перестали доверять собственным службам и государству.
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польша
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польша
Политика, ПОЛЬША
06:40 27.08.2024 (обновлено: 07:23 27.08.2024)
 
В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны"

Замминистра обороны Томчик: Польша находится в состоянии гибридной войны

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На данный момент Польша находится в состоянии "гибридной войны", поделился своим мнением заместитель главы польского Министерства обороны Цезарий Томчик.
Об этом он сообщил в ходе мероприятия Campus Poland of the Future.
"То, с чем мы сегодня сталкиваемся в Польше, это де-факто гибридная война. Можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии войны гибридной", - заявил Томчик.
В этой связи замминистра упомянул ситуацию с мигрантами на границе Польши с Белоруссией и количество иностранных метеозондов, которые появляются над польской территорией. Томчик подчеркнул, что целью запуска таких зондов является разжигание дискуссии в польском обществе, чтобы граждане перестали доверять собственным службам и государству.
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