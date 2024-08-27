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В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны"

В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны" - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Польше заявили, что страна находится в состоянии "гибридной войны"

На данный момент Польша находится в состоянии "гибридной войны", поделился своим мнением заместитель главы польского Министерства обороны Цезарий Томчик. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T06:40+0300

2024-08-27T06:40+0300

2024-08-27T07:23+0300

политика

польша

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На данный момент Польша находится в состоянии "гибридной войны", поделился своим мнением заместитель главы польского Министерства обороны Цезарий Томчик.Об этом он сообщил в ходе мероприятия Campus Poland of the Future."То, с чем мы сегодня сталкиваемся в Польше, это де-факто гибридная война. Можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии войны гибридной", - заявил Томчик.В этой связи замминистра упомянул ситуацию с мигрантами на границе Польши с Белоруссией и количество иностранных метеозондов, которые появляются над польской территорией. Томчик подчеркнул, что целью запуска таких зондов является разжигание дискуссии в польском обществе, чтобы граждане перестали доверять собственным службам и государству.

https://1prime.ru/20240825/polsha-851110060.html

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польша