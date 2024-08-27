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В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник" - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
Сотни польских солдат уже вторые сутки заняты поисками беспилотника, который, как утверждается, залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:36+0300
2024-08-27T14:36+0300
2024-08-27T14:36+0300
вооружения
польша
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ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни польских солдат уже вторые сутки заняты поисками беспилотника, который, как утверждается, залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского. Утром в понедельник польские военные подняли в воздух свою авиацию. Они сообщили, что с территории Украины на их территорию залетел неизвестный беспилотник.Горышевский уточнил, что сегодня в поисках будут участвовать сотни солдат. В основном это военнослужащие 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны.. Он добавил, что в поисковой операции также используются вертолёты и беспилотники. Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, либо до обнаружения человека, либо до полного обыска всей предполагаемой территории.
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польша
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
Сотни польских солдат вторые сутки ищут якобы залетевший с Украины беспилотник
ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни польских солдат уже вторые сутки заняты поисками беспилотника, который, как утверждается, залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского.
Утром в понедельник польские военные подняли в воздух свою авиацию. Они сообщили, что с территории Украины на их территорию залетел неизвестный беспилотник.
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Горышевский уточнил, что сегодня в поисках будут участвовать сотни солдат. В основном это военнослужащие 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны..
Он добавил, что в поисковой операции также используются вертолёты и беспилотники. Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, либо до обнаружения человека, либо до полного обыска всей предполагаемой территории.