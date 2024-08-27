Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник" - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240827/polsha-851151554.html
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник" - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"
Сотни польских солдат уже вторые сутки заняты поисками беспилотника, который, как утверждается, залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:36+0300
2024-08-27T14:36+0300
вооружения
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg
ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни польских солдат уже вторые сутки заняты поисками беспилотника, который, как утверждается, залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского. Утром в понедельник польские военные подняли в воздух свою авиацию. Они сообщили, что с территории Украины на их территорию залетел неизвестный беспилотник.Горышевский уточнил, что сегодня в поисках будут участвовать сотни солдат. В основном это военнослужащие 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны.. Он добавил, что в поисковой операции также используются вертолёты и беспилотники. Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, либо до обнаружения человека, либо до полного обыска всей предполагаемой территории.
https://1prime.ru/20240827/aviatsiya-851141845.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ed3d1e9095b38b780a5f5fdf2ff7611e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша
Вооружения, ПОЛЬША
14:36 27.08.2024
 
В Польше вторые сутки ищут "залетевший с Украины беспилотник"

Сотни польских солдат вторые сутки ищут якобы залетевший с Украины беспилотник

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни польских солдат уже вторые сутки заняты поисками беспилотника, который, как утверждается, залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского.
Утром в понедельник польские военные подняли в воздух свою авиацию. Они сообщили, что с территории Украины на их территорию залетел неизвестный беспилотник.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине
09:38
Горышевский уточнил, что сегодня в поисках будут участвовать сотни солдат. В основном это военнослужащие 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны..
Он добавил, что в поисковой операции также используются вертолёты и беспилотники. Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, либо до обнаружения человека, либо до полного обыска всей предполагаемой территории.
 
ВооруженияПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала