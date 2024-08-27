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"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза

"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза

"Полюс" по итогам первого полугодия повысил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,151 миллиарда рублей, а | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:56+0300

2024-08-27T12:56+0300

2024-08-27T13:12+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия повысил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,151 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 39,5%, до 183,4 миллиарда, сообщает компания.Выручка увеличилась на 34,8% - до 248,157 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA возросла до 74% с 71% годом ранее.

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