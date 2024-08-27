https://1prime.ru/20240827/polyus-851148431.html
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза
"Полюс" по итогам первого полугодия повысил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,151 миллиарда рублей, а | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:56+0300
2024-08-27T12:56+0300
2024-08-27T13:12+0300
экономика
россия
компания полюс
новости компании
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия повысил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,151 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 39,5%, до 183,4 миллиарда, сообщает компания.Выручка увеличилась на 34,8% - до 248,157 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA возросла до 74% с 71% годом ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, компания полюс, новости компании
Экономика, РОССИЯ, компания Полюс, Новости компании
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза
"Полюс" в I полугодии нарастил чистую прибыль по МСФО до 143,151 млрд рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия повысил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,151 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 39,5%, до 183,4 миллиарда, сообщает компания.
Выручка увеличилась на 34,8% - до 248,157 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA возросла до 74% с 71% годом ранее.