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"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии
"Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:58+0300
2024-08-27T13:11+0300
компания полюс
золото
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании.Производство золота доре выросло при этом на 5% год к году и составило 1,481 миллиона унций.Коэффициент извлечения вырос до 83,6%, увеличившись на 0,9 процентных пункта в основном за счет повышения уровня извлечения на Олимпиаде и Благодатном.Производство флотоконцентрата выросло до 60,5 тысячи тонн, а золота во флотоконцентрате составило 140 тысячи унций.Отмечается, что "Полюс" повышает прогноз по производству золота на 2024 год, ожидая его объем в диапазоне 2,75-2,85 миллиона унций."Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
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компания полюс, золото
компания Полюс, золото
12:58 27.08.2024 (обновлено: 13:11 27.08.2024)
 
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии

"Полюс" в I полугодии увеличил производство золота до 1,47 млн унций

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Производство золота доре выросло при этом на 5% год к году и составило 1,481 миллиона унций.
Коэффициент извлечения вырос до 83,6%, увеличившись на 0,9 процентных пункта в основном за счет повышения уровня извлечения на Олимпиаде и Благодатном.
Производство флотоконцентрата выросло до 60,5 тысячи тонн, а золота во флотоконцентрате составило 140 тысячи унций.
Отмечается, что "Полюс" повышает прогноз по производству золота на 2024 год, ожидая его объем в диапазоне 2,75-2,85 миллиона унций.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
 
компания Полюсзолото
 
 
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