https://1prime.ru/20240827/polyus-851148548.html

"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии

"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии

"Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:58+0300

2024-08-27T12:58+0300

2024-08-27T13:11+0300

компания полюс

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании.Производство золота доре выросло при этом на 5% год к году и составило 1,481 миллиона унций.Коэффициент извлечения вырос до 83,6%, увеличившись на 0,9 процентных пункта в основном за счет повышения уровня извлечения на Олимпиаде и Благодатном.Производство флотоконцентрата выросло до 60,5 тысячи тонн, а золота во флотоконцентрате составило 140 тысячи унций.Отмечается, что "Полюс" повышает прогноз по производству золота на 2024 год, ожидая его объем в диапазоне 2,75-2,85 миллиона унций."Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

компания полюс, золото