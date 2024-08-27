https://1prime.ru/20240827/polyus-851148548.html
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии
"Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:58+0300
2024-08-27T12:58+0300
2024-08-27T13:11+0300
компания полюс
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании.Производство золота доре выросло при этом на 5% год к году и составило 1,481 миллиона унций.Коэффициент извлечения вырос до 83,6%, увеличившись на 0,9 процентных пункта в основном за счет повышения уровня извлечения на Олимпиаде и Благодатном.Производство флотоконцентрата выросло до 60,5 тысячи тонн, а золота во флотоконцентрате составило 140 тысячи унций.Отмечается, что "Полюс" повышает прогноз по производству золота на 2024 год, ожидая его объем в диапазоне 2,75-2,85 миллиона унций."Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компания полюс, золото
"Полюс" увеличил производство золота в первом полугодии
"Полюс" в I полугодии увеличил производство золота до 1,47 млн унций
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2024 года увеличил добычу золота на 3% в годовом выражении, до 1,473 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Производство золота доре выросло при этом на 5% год к году и составило 1,481 миллиона унций.
Коэффициент извлечения вырос до 83,6%, увеличившись на 0,9 процентных пункта в основном за счет повышения уровня извлечения на Олимпиаде и Благодатном.
Производство флотоконцентрата выросло до 60,5 тысячи тонн, а золота во флотоконцентрате составило 140 тысячи унций.
Отмечается, что "Полюс" повышает прогноз по производству золота на 2024 год, ожидая его объем в диапазоне 2,75-2,85 миллиона унций.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.