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Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков

Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков - 27.08.2024, ПРАЙМ

Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков

Москва готова оказать правовую поддержку задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:29+0300

2024-08-27T12:29+0300

2024-08-27T12:29+0300

россия

дмитрий песков

павел дуров

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Москва готова оказать правовую поддержку задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, российская сторона надеется, что у Дурова есть все возможности для правовой защиты.По данным СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, павел дуров