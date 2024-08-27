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Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков
Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков - 27.08.2024, ПРАЙМ
Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков
Москва готова оказать правовую поддержку задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:29+0300
2024-08-27T12:29+0300
2024-08-27T12:29+0300
россия
дмитрий песков
павел дуров
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Москва готова оказать правовую поддержку задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, российская сторона надеется, что у Дурова есть все возможности для правовой защиты.По данным СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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россия, дмитрий песков, павел дуров
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Павел Дуров
Россия готова оказать Дурову правовую помощь, заявил Песков
Песков: Россия готова оказать правовую помощь задержанному во Франции Дурову
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Москва готова оказать правовую поддержку задержанному во Франции Павлу Дурову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, российская сторона надеется, что у Дурова есть все возможности для правовой защиты.
По данным СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.
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