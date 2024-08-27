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Гражданина Латвии в США обвинили в поставках оборудования в РФ
Гражданина Латвии в США обвинили в поставках оборудования в РФ - 27.08.2024, ПРАЙМ
Гражданина Латвии в США обвинили в поставках оборудования в РФ
Гражданин Латвии, экстрагированный в США по делу о поставках американских авиационных деталей в Россию, заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T20:36+0300
2024-08-27T20:36+0300
2024-08-27T20:36+0300
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ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Гражданин Латвии, экстрагированный в США по делу о поставках американских авиационных деталей в Россию, заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по процессу. "Обвиняемый, Олег Чистяков, 26 августа 2024 года предстал перед судьей... и заявил о своей невиновности", - говорится в документах суда. Следующее заседание по делу, которое рассматривает суд в городе Канзас-сити (штата Канзас), намечено на 3 октября, говорится в документах. Минюст США сообщил об экстрадиции в США гражданина Латвии за предполагаемые поставки американских авиасоставляющих в Россию в нарушение экспортных ограничений. Сообщается, что 55-летнего Игоря Чистяка подозревают в сговоре с Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, которые были арестованы в марте 2023 года и признали вину.Если Чистякова признают виновным по статьям "сговор", "нарушение экспортного законодательства", "незаконный вывоз" и "отмывание денег", ему может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере одного миллиона долларов.
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латвия, сша, арест
Гражданина Латвии в США обвинили в поставках оборудования в РФ
Гражданин Латвии не признал в США вину в незаконных поставках оборудования в РФ
ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Гражданин Латвии, экстрагированный в США по делу о поставках американских авиационных деталей в Россию, заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по процессу.
"Обвиняемый, Олег Чистяков, 26 августа 2024 года предстал перед судьей... и заявил о своей невиновности", - говорится в документах суда.
Следующее заседание по делу, которое рассматривает суд в городе Канзас-сити (штата Канзас), намечено на 3 октября, говорится в документах.
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Минюст США сообщил об экстрадиции в США гражданина Латвии за предполагаемые поставки американских авиасоставляющих в Россию в нарушение экспортных ограничений. Сообщается, что 55-летнего Игоря Чистяка подозревают в сговоре с Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, которые были арестованы в марте 2023 года и признали вину.
Если Чистякова признают виновным по статьям "сговор", "нарушение экспортного законодательства", "незаконный вывоз" и "отмывание денег", ему может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере одного миллиона долларов.