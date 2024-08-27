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Памятник "Тетрису" и Маруся как символ бренда: на конкурсе дизайн-решений выбрали лучшие проекты

Памятник "Тетрису" и Маруся как символ бренда: на конкурсе дизайн-решений выбрали лучшие проекты - 27.08.2024, ПРАЙМ

Памятник "Тетрису" и Маруся как символ бренда: на конкурсе дизайн-решений выбрали лучшие проекты

В Москве прошла финальная презентация проектов первого потока конкурса "Фабрика дизайна 3.0". Он проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:14+0300

2024-08-27T13:14+0300

2024-08-27T13:14+0300

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В Москве прошла финальная презентация проектов первого потока конкурса "Фабрика дизайна 3.0". Он проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России. 29 участников из 12 регионов России представили 35 инновационных дизайн-решений для 18 заказчиков. Среди компаний — Гусевской хрустальный завод; разработчик и производитель образовательной робототехники "РОББО"; технологическая IT-компания по производству продуктов новой парадигмы эффективного электрообеспечения VOLTS Battery Ltd. и другие представители бизнеса."Этот конкурс — один из флагманских проектов нашего агентства. Его схема взаимодействия бизнеса и творческих специалистов стала активно использоваться в мире креативных индустрий. Бизнес стал осознавать, что дизайн – это важнейший инструмент увеличения продаж. И сегодня мы видим результат. За три года в “Фабрике дизайна” приняли участие более тысячи дизайнеров. Около 300 заказчиков из 70 регионов России представили 500 брифов. Часть из них уже реализована", — отметила генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.Участники первого потока третьей "Фабрики дизайна" презентовали проекты по трем направлениям — "Промышленный дизайн", "Графический дизайн", "Средовой дизайн и дизайн интерьеров". Дизайнеры предлагали самые разнообразные решения: по созданию "умных" предметов мебели и освещения, интерактивных обучающих игрушек, фирменного стиля брендов для внутреннего и внешнего рынков, интерфейса мобильного приложения для детей с особенностями развития.Победителем в направлении "Промышленный дизайн" стала Надежда Левина. Она разработала модель стеллажа для книг каркасного типа для компании "Дизайн-фактория". На создание этого арт-объекта дизайнера вдохновили лесные пейзажи. "Я участвовала в предыдущей “Фабрике дизайна” и наблюдаю, как динамично развивается проект. Это отличная возможность для дизайнеров проявить себя и реализовать свой потенциал", — сказала Надежда.Совладелец компании-заказчика Павел Нестеров также поделился впечатлениями от конкурса: "Надежда Левина разработала для нас уже несколько кейсов. Благодаря ее способностям, профессионализму кураторов конкурса и отличной организации уровень с каждым разом все выше и выше. Агентство креативных индустрий и “Фабрика дизайна” уверенно движутся к совершенству в реализации проекта, а дизайнеры стали быстрее придумывать и реализовывать свои идеи".В направлении "Средовой дизайн и дизайн интерьеров" победила Мария Кравцова. Она разработала для Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) проект памятника "Тетрису". Автором игры в 1980-х годах стал советский программист Алексей Пажитнов. Арт-объект будет установлен в столице. "“Фабрика дизайна” стимулирует фантазию, мотивирует профессионально развиваться, укреплять свои силы. Это очень полезный опыт для специалистов. Я в третий раз участвую в проекте, впервые вышла в финал и буду дальше участвовать в конкурсе, предлагать свои идеи", — сказала Мария.Лучшим проектом в направлении "Графический дизайн" стал единый брендбук продукции "Центра поддержки экспорта Волгоградской области" для узнаваемости за рубежом. Его разработали дизайнеры Ольга Степанова и Петр Щербанос. "Главной задачей было оригинально обыграть слово “Россия” для зарубежных потребителей. У нас родилось два варианта логотипов: “сделано на родине” — “made in rodina” и “ma-ru-sia”. Для второго за основу взят образ русской красавицы в кокошнике и имя Маруся. Когда оно написано латиницей по слогам, то похоже на словосочетание “моя Россия” — “my Russia”. Для продукции различных регионов можно использовать свой образ Маруси в национальном костюме. Мы вложили в этот проект много сил, энергии, любви к нашей стране и интереса к отечественным производителям. Высокая оценка жюри — лучшая награда", — призналась Ольга Степанова.Участников оценивали ведущие эксперты российской индустрии дизайна. Среди них — основатель и генеральный директор компании "Смирнов Дизайн" Сергей Смирнов; основатель и генеральный конструктор студии "Карфидов Лаб" Алексей Карфидов; заведующий кафедрой "Графический дизайн" Национального института дизайна, руководитель мастерской "Дизайн визуальных коммуникаций" Сергей Солтан; арт-директор студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович и многие другие. Председателем жюри конкурса является президент Союза Дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий. Он подчеркнул федеральную важность проекта: "Сегодня перед нашей страной и российским бизнесом стоят серьезные вызовы и задачи. Настало время, когда мы начали заявлять о себе как об одном из главных игроков мирового рынка. Поэтому сейчас особенно важно превращать идеи в реальные проекты, формировать производственные базы, новые рабочие места, выпускать как можно больше новых продуктов. Они должны быть не только функциональными, качественными и эстетичными, но главное — демонстрировать уровень российского дизайна, культуры и масштаб нашего эволюционного потенциала".Автономная некоммерческая организация "Агентство креативных индустрий" (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы является ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — это особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 106 500 организаций по направлениям: мода, дизайн, арт, киноиндустрия, видеоигры, реклама, архитектура и др.Партнеры конкурса "Фабрика дизайна 3.0": издательство "Бомбора", книжный сервис "Литрес", Школа дизайна НИУ ВШЭ, Ассоциация Брендинговых Компаний России, "Смирнов Дизайн", Ассоциация Специалистов Индустрии Дизайна, "Контендер", национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы