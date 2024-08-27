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Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии снизилась на 80% - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии снизилась на 80%
Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии снизилась на 80% - 27.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии снизилась на 80%
Чистая прибыль кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО в первом полугодии 2024 года снизилась на 79,5%, до 259 миллионов рублей, говорится в отчете компании. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:21+0300
2024-08-27T14:21+0300
чистая прибыль
whoosh
россия
кикшеринг
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО в первом полугодии 2024 года снизилась на 79,5%, до 259 миллионов рублей, говорится в отчете компании. "ПАО "ВУШ Холдинг" - компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. ... Чистая прибыль - ~259 млн рублей за отчетный период", - говорится в отчете. Выручка кикшерингового сервиса в первом полугодии выросла на 42%, до 6,3 миллиарда рублей. EBITDA составила 2,8 миллиарда рублей, показав рост на 36% год к году. Рентабельность по этому показателю составила 44%. Чистый долг на конец первого полугодия составил 10,4 миллиарда рублей. Количество самокатов и велосипедов, подключенных к Whoosh, на конец первого полугодия выросло в 1,5 раза в годовом выражении. Число городов присутствия увеличилось с 52 до 60, а количество зарегистрированных аккаунтов - с 16,3 миллиона до 24,2 миллиона. Общее количество поездок за первое полугодие выросло на 57% в годовом выражении - до 63,1 миллиона. "Мы также продолжаем демонстрировать высокую рентабельность, несмотря на вызовы окружающей экономической среды, связанные с ростом цен: маржа по EBITDA кикшеринга составила 44%. В дополнение хочется отметить, что доля зарубежного бизнеса выросла более чем в два раза: с 4% до 9,4% выручки Группы, мы следуем своей стратегии развития за пределами РФ, в частности на очень перспективном рынке Южной Америки", - приводится в сообщении комментарий финансового директора Whoosh Александра Синявского.
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чистая прибыль, whoosh, россия, кикшеринг
чистая прибыль, Whoosh, РОССИЯ, кикшеринг
14:21 27.08.2024
 
Чистая прибыль Whoosh в первом полугодии снизилась на 80%

Чистая прибыль Whoosh по МСФО в первом полугодии снизилась до 259 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО в первом полугодии 2024 года снизилась на 79,5%, до 259 миллионов рублей, говорится в отчете компании.
"ПАО "ВУШ Холдинг" - компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. ... Чистая прибыль - ~259 млн рублей за отчетный период", - говорится в отчете.
Выручка кикшерингового сервиса в первом полугодии выросла на 42%, до 6,3 миллиарда рублей. EBITDA составила 2,8 миллиарда рублей, показав рост на 36% год к году. Рентабельность по этому показателю составила 44%. Чистый долг на конец первого полугодия составил 10,4 миллиарда рублей.
Количество самокатов и велосипедов, подключенных к Whoosh, на конец первого полугодия выросло в 1,5 раза в годовом выражении. Число городов присутствия увеличилось с 52 до 60, а количество зарегистрированных аккаунтов - с 16,3 миллиона до 24,2 миллиона. Общее количество поездок за первое полугодие выросло на 57% в годовом выражении - до 63,1 миллиона.
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13:38
"Мы также продолжаем демонстрировать высокую рентабельность, несмотря на вызовы окружающей экономической среды, связанные с ростом цен: маржа по EBITDA кикшеринга составила 44%. В дополнение хочется отметить, что доля зарубежного бизнеса выросла более чем в два раза: с 4% до 9,4% выручки Группы, мы следуем своей стратегии развития за пределами РФ, в частности на очень перспективном рынке Южной Америки", - приводится в сообщении комментарий финансового директора Whoosh Александра Синявского.
 
чистая прибыльWhooshРОССИЯкикшеринг
 
 
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