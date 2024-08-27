https://1prime.ru/20240827/prigraniche-851158332.html

Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье

Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье - 27.08.2024, ПРАЙМ

Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил на заседании координационного совета по безопасности приграничья обеспечить военных средствами защиты, связи,... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:17+0300

2024-08-27T17:17+0300

2024-08-27T17:17+0300

вооружения

андрей белоусов

россия

белгородская область

брянская область

минобороны

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021420_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_c74ee7d9af84f128fe5905cb8f6e22ac.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил на заседании координационного совета по безопасности приграничья обеспечить военных средствами защиты, связи, бронетехникой и боеприпасами, сообщило Минобороны РФ. На заседании координационного совета по безопасности приграничных территорий Белоусов поручил уделить особое внимание обеспечению военных средствами защиты, бронетехникой, средствами связи и огневого поражения, а также боеприпасами.Глава Минобороны также попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной (НЦУО) следить за тем, чтобы все решения, касающиеся безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, были реализованы.Заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло во вторник под руководством Андрея Белоусова.

https://1prime.ru/20240827/belousov-851158043.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей белоусов, россия, белгородская область, брянская область, минобороны, минобороны рф