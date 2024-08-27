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Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье
Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье - 27.08.2024, ПРАЙМ
Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил на заседании координационного совета по безопасности приграничья обеспечить военных средствами защиты, связи,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:17+0300
2024-08-27T17:17+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил на заседании координационного совета по безопасности приграничья обеспечить военных средствами защиты, связи, бронетехникой и боеприпасами, сообщило Минобороны РФ. На заседании координационного совета по безопасности приграничных территорий Белоусов поручил уделить особое внимание обеспечению военных средствами защиты, бронетехникой, средствами связи и огневого поражения, а также боеприпасами.Глава Минобороны также попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной (НЦУО) следить за тем, чтобы все решения, касающиеся безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, были реализованы.Заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло во вторник под руководством Андрея Белоусова.
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андрей белоусов, россия, белгородская область, брянская область, минобороны, минобороны рф
Вооружения, Андрей Белоусов, РОССИЯ, Белгородская область, Брянская область, Минобороны, Минобороны РФ
Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье
Белоусов поручил обеспечить бронетехникой и боеприпасами военных в приграничье
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил на заседании координационного совета по безопасности приграничья обеспечить военных средствами защиты, связи, бронетехникой и боеприпасами, сообщило Минобороны РФ.
На заседании координационного совета по безопасности приграничных территорий Белоусов поручил уделить особое внимание обеспечению военных средствами защиты, бронетехникой, средствами связи и огневого поражения, а также боеприпасами.
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой
Глава Минобороны также попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной (НЦУО) следить за тем, чтобы все решения, касающиеся безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, были реализованы.
Заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло во вторник под руководством Андрея Белоусова.