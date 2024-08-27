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Эксперты оценили влияние новых ипотечных программ на рынок жилья - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили влияние новых ипотечных программ на рынок жилья
Эксперты оценили влияние новых ипотечных программ на рынок жилья - 27.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние новых ипотечных программ на рынок жилья
Принятие в России новых льготных ипотечных программ окажет позитивное влияние и поддержит рынок, но не стоит ожидать значительного эффекта, так как круг... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:45+0300
2024-08-27T16:55+0300
россия
ипотека
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Принятие в России новых льготных ипотечных программ окажет позитивное влияние и поддержит рынок, но не стоит ожидать значительного эффекта, так как круг потенциальных заемщиков будет ограничен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее во вторник сообщил, что Госдума в осеннюю сессию начнет прорабатывать условия новых льготных ипотечных программ, прежде всего они будут рассчитаны на поддержку молодых специалистов из важных для экономики России сфер и развитие ее регионов. "Расширение списка льготных ипотечных программ будет способствовать поддержке ипотечного рынка и строительной отрасли. Вместе с тем не стоит ожидать значительного эффекта, так как круг потенциальных заемщиков будет ограничен", - заявила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Кроме того, существенное влияние будут иметь условия данных программ, особенно уровень ставок, список участвующих регионов и максимальная величина кредита, добавила она. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова также считает, что принятие новых льготных программ будет позитивно для рынка ипотеки, так как поддержит спрос на первичном рынке жилья. "После повышенного спроса в июне на ожиданиях сворачивания льготной ипотеки и ужесточения условий по оставшимся программам выдачи ипотеки на новостройки в июле сократились на 35% год к году. Разработка адресных мер поддержит развитие высокотехнологичных производств и молодых кадров и не будет повышать риски повышенного роста цен на недвижимость", - отметила она. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич уверен, что объем выдач суммарно по новым льготным программам будет на порядок ниже ввиду более узкого круга потенциальных заемщиков, на которых будут распространяться данные программы. "Вместе с тем замещение льготной ипотеки, которая не имела четкой социальной направленности, новыми программами стимулирования молодых специалистов в приоритетных для страны отраслях является позитивным трендом эволюции льготных ипотечных программ", - заключил он. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
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россия, ипотека
РОССИЯ, ипотека
16:45 27.08.2024 (обновлено: 16:55 27.08.2024)
 
Эксперты оценили влияние новых ипотечных программ на рынок жилья

Эксперты: новые льготные ипотечные программы поддержат спрос, но бума не будет

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Принятие в России новых льготных ипотечных программ окажет позитивное влияние и поддержит рынок, но не стоит ожидать значительного эффекта, так как круг потенциальных заемщиков будет ограничен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее во вторник сообщил, что Госдума в осеннюю сессию начнет прорабатывать условия новых льготных ипотечных программ, прежде всего они будут рассчитаны на поддержку молодых специалистов из важных для экономики России сфер и развитие ее регионов.
"Расширение списка льготных ипотечных программ будет способствовать поддержке ипотечного рынка и строительной отрасли. Вместе с тем не стоит ожидать значительного эффекта, так как круг потенциальных заемщиков будет ограничен", - заявила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Кроме того, существенное влияние будут иметь условия данных программ, особенно уровень ставок, список участвующих регионов и максимальная величина кредита, добавила она.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова также считает, что принятие новых льготных программ будет позитивно для рынка ипотеки, так как поддержит спрос на первичном рынке жилья. "После повышенного спроса в июне на ожиданиях сворачивания льготной ипотеки и ужесточения условий по оставшимся программам выдачи ипотеки на новостройки в июле сократились на 35% год к году. Разработка адресных мер поддержит развитие высокотехнологичных производств и молодых кадров и не будет повышать риски повышенного роста цен на недвижимость", - отметила она.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич уверен, что объем выдач суммарно по новым льготным программам будет на порядок ниже ввиду более узкого круга потенциальных заемщиков, на которых будут распространяться данные программы. "Вместе с тем замещение льготной ипотеки, которая не имела четкой социальной направленности, новыми программами стимулирования молодых специалистов в приоритетных для страны отраслях является позитивным трендом эволюции льготных ипотечных программ", - заключил он.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
 
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