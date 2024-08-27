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Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги

Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги - 27.08.2024, ПРАЙМ

Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги

Роспатент уже в этом году переведет все свои услуги в цифровой формат и разместит их на портале Госуслуг, в частности, через портал можно будет управлять... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T07:12+0300

2024-08-27T07:12+0300

2024-08-27T07:12+0300

россия

роспатент

интеллектуальная собственность

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – ПРАЙМ. Роспатент уже в этом году переведет все свои услуги в цифровой формат и разместит их на портале Госуслуг, в частности, через портал можно будет управлять интеллектуальной собственностью, сообщил во вторник глава Роспатента Юрий Зубов на форуме "Технопром-2024". По данным ведомства, в прошлом году рост заявок на регистрацию товарных знаков в России составил 37%, а на патенты - 9%. "Мы двигаемся на широкую площадку – единый портал Госуслуг. В прошлом году, в последнем квартале года, мы 12 самых высокочастотных своих услуг вывели и уже видим сегодня результаты. За первое полугодие по подаче видим серьезный рост количества заявок. У нас их (услуг – ред.) всего 27 и все остальные услуги мы тоже до конца года разместим, чтобы не только процесс регистрации объектов интеллектуальной собственности зафиксировать полностью в цифровом формате, но и возможность распоряжаться правами", - сказал Зубов. Он отметил, что уже в этом году управление интеллектуальной собственностью в цифровом формате тоже будет доступно через портал Госуслуг. XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начал свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роспатент, интеллектуальная собственность