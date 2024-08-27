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Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник
Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник - 27.08.2024, ПРАЙМ
Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник
Рубль упал против юаня на Московской бирже, развернувшись вниз после сильного роста понедельника, следует из данных биржи. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T21:50+0300
2024-08-27T21:50+0300
рынки
рубль
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль упал против юаня на Московской бирже, развернувшись вниз после сильного роста понедельника, следует из данных биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 11,8 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 128,7 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,65 рубля. РУБЛЬ КАЧНУЛСЯ ВНИЗ Курс рубля к юаню на Московской бирже во вторник развернулся вниз после ощутимого роста днем ранее. При этом курс китайской валюты остается ниже психологической отметки 12 рублей. "Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок, а также по мере приближения сроков завершения налогового периода августа, поскольку иссякают объемы конвертации валюты в рубли под уплату налогов", — комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.30 мск падала на 2,1%, до 78,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 100,55 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайший торговый день рубль еще может подрасти на налогах, рассчитывает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". "Курс юаня на биржевых и на внебиржевых торгах показывают достаточно существенное расхождение. Это связано с дефицитом ликвидности и будет пока проявляться на валютном рынке", — добавляет он. В то же время, на срочном рынке биржевой ориентир для доллара повысился, и спред между ним и внебиржевым курсом постепенно уменьшается, все больше стремясь к паритету, замечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по курсу доллара на 28 августа: 90-92 рубля", — добавляет он.
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рынки, рубль, юань, мосбиржа
Рынки, рубль, юань, Мосбиржа
21:50 27.08.2024
 
Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник

Курс рубль упал против юаня на Московской бирже во вторник

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль упал против юаня на Московской бирже, развернувшись вниз после сильного роста понедельника, следует из данных биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 11,8 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 128,7 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,65 рубля.

РУБЛЬ КАЧНУЛСЯ ВНИЗ

Курс рубля к юаню на Московской бирже во вторник развернулся вниз после ощутимого роста днем ранее. При этом курс китайской валюты остается ниже психологической отметки 12 рублей.
"Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок, а также по мере приближения сроков завершения налогового периода августа, поскольку иссякают объемы конвертации валюты в рубли под уплату налогов", — комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.30 мск падала на 2,1%, до 78,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 100,55 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В ближайший торговый день рубль еще может подрасти на налогах, рассчитывает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
"Курс юаня на биржевых и на внебиржевых торгах показывают достаточно существенное расхождение. Это связано с дефицитом ликвидности и будет пока проявляться на валютном рынке", — добавляет он.
В то же время, на срочном рынке биржевой ориентир для доллара повысился, и спред между ним и внебиржевым курсом постепенно уменьшается, все больше стремясь к паритету, замечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Прогноз по курсу доллара на 28 августа: 90-92 рубля", — добавляет он.
 
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