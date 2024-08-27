https://1prime.ru/20240827/rubl-yuan-851164103.html

Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник

Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник - 27.08.2024, ПРАЙМ

Рубль упал против юаня на Мосбирже во вторник

Рубль упал против юаня на Московской бирже, развернувшись вниз после сильного роста понедельника, следует из данных биржи. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T21:50+0300

2024-08-27T21:50+0300

2024-08-27T21:50+0300

рынки

рубль

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль упал против юаня на Московской бирже, развернувшись вниз после сильного роста понедельника, следует из данных биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 11,8 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 128,7 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,65 рубля. РУБЛЬ КАЧНУЛСЯ ВНИЗ Курс рубля к юаню на Московской бирже во вторник развернулся вниз после ощутимого роста днем ранее. При этом курс китайской валюты остается ниже психологической отметки 12 рублей. "Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок, а также по мере приближения сроков завершения налогового периода августа, поскольку иссякают объемы конвертации валюты в рубли под уплату налогов", — комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.30 мск падала на 2,1%, до 78,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 100,55 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайший торговый день рубль еще может подрасти на налогах, рассчитывает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". "Курс юаня на биржевых и на внебиржевых торгах показывают достаточно существенное расхождение. Это связано с дефицитом ликвидности и будет пока проявляться на валютном рынке", — добавляет он. В то же время, на срочном рынке биржевой ориентир для доллара повысился, и спред между ним и внебиржевым курсом постепенно уменьшается, все больше стремясь к паритету, замечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по курсу доллара на 28 августа: 90-92 рубля", — добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рубль, юань, мосбиржа