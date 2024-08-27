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Рынок поймал позитивную волну - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок поймал позитивную волну
Рынок поймал позитивную волну - 27.08.2024, ПРАЙМ
Рынок поймал позитивную волну
Поддержка в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T08:36+0300
2024-08-27T08:36+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851140530.jpg?1724736963
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Поддержка в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до 948,67 п. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумаг, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года.Котировки Brent вернулись к отметкам выше 80 долларов США за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.Ожидания граждан по поводу инфляции на следующий год повысились с 12,4% в июле до 12,9% в августе. Инфляционное давление сохраняется, несмотря на меры, принятые Банком России. Для эффективного контроля за ростом цен необходимо усилить координацию и улучшить взаимодействие между правительством и регулятором. Текущие настроения указывают на вероятное повышение ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут быть разработаны четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы могут быть предназначены для молодых специалистов, работников промышленной, строительной и научной сфер. Бенефициарами появления новых льготных программ станут девелоперы.Советы директоров компаний Новабев и Евротранс рекомендовали направить на дивиденды за I полугодие 2024 года 12,5 рублей и 4,32 рубля на каждую акцию соответственно.Разработчик IT-решений "Софтлайн" получил 1,6 млрд рублей от погашения облигаций Белоруссии. Компания направит высвободившиеся средства на погашение долга. На конец II квартала 2024 года показатель "чистый долг/EBITDA" составлял 2х.
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Полина Щукина
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:36 27.08.2024
 

Рынок поймал позитивную волну

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Поддержка в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до 948,67 п. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумаг, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года.
Котировки Brent вернулись к отметкам выше 80 долларов США за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.
Ожидания граждан по поводу инфляции на следующий год повысились с 12,4% в июле до 12,9% в августе. Инфляционное давление сохраняется, несмотря на меры, принятые Банком России. Для эффективного контроля за ростом цен необходимо усилить координацию и улучшить взаимодействие между правительством и регулятором. Текущие настроения указывают на вероятное повышение ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут быть разработаны четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы могут быть предназначены для молодых специалистов, работников промышленной, строительной и научной сфер. Бенефициарами появления новых льготных программ станут девелоперы.
Советы директоров компаний Новабев и Евротранс рекомендовали направить на дивиденды за I полугодие 2024 года 12,5 рублей и 4,32 рубля на каждую акцию соответственно.
Разработчик IT-решений "Софтлайн" получил 1,6 млрд рублей от погашения облигаций Белоруссии. Компания направит высвободившиеся средства на погашение долга. На конец II квартала 2024 года показатель "чистый долг/EBITDA" составлял 2х.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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