Рынок поймал позитивную волну

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Поддержка в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до 948,67 п. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумаг, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года.Котировки Brent вернулись к отметкам выше 80 долларов США за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.Ожидания граждан по поводу инфляции на следующий год повысились с 12,4% в июле до 12,9% в августе. Инфляционное давление сохраняется, несмотря на меры, принятые Банком России. Для эффективного контроля за ростом цен необходимо усилить координацию и улучшить взаимодействие между правительством и регулятором. Текущие настроения указывают на вероятное повышение ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут быть разработаны четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы могут быть предназначены для молодых специалистов, работников промышленной, строительной и научной сфер. Бенефициарами появления новых льготных программ станут девелоперы.Советы директоров компаний Новабев и Евротранс рекомендовали направить на дивиденды за I полугодие 2024 года 12,5 рублей и 4,32 рубля на каждую акцию соответственно.Разработчик IT-решений "Софтлайн" получил 1,6 млрд рублей от погашения облигаций Белоруссии. Компания направит высвободившиеся средства на погашение долга. На конец II квартала 2024 года показатель "чистый долг/EBITDA" составлял 2х.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Поддержка в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до 948,67 п. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумаг, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года.
Котировки Brent вернулись к отметкам выше 80 долларов США за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.
Ожидания граждан по поводу инфляции на следующий год повысились с 12,4% в июле до 12,9% в августе. Инфляционное давление сохраняется, несмотря на меры, принятые Банком России. Для эффективного контроля за ростом цен необходимо усилить координацию и улучшить взаимодействие между правительством и регулятором. Текущие настроения указывают на вероятное повышение ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут быть разработаны четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы могут быть предназначены для молодых специалистов, работников промышленной, строительной и научной сфер. Бенефициарами появления новых льготных программ станут девелоперы.
Советы директоров компаний Новабев и Евротранс рекомендовали направить на дивиденды за I полугодие 2024 года 12,5 рублей и 4,32 рубля на каждую акцию соответственно.
Разработчик IT-решений "Софтлайн" получил 1,6 млрд рублей от погашения облигаций Белоруссии. Компания направит высвободившиеся средства на погашение долга. На конец II квартала 2024 года показатель "чистый долг/EBITDA" составлял 2х.
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