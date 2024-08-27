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РЖД открыли 170 специальных зон для пассажиров с питомцами на вокзалах - 27.08.2024, ПРАЙМ
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РЖД открыли 170 специальных зон для пассажиров с питомцами на вокзалах
РЖД открыли 170 специальных зон для пассажиров с питомцами на вокзалах - 27.08.2024, ПРАЙМ
РЖД открыли 170 специальных зон для пассажиров с питомцами на вокзалах
РЖД обустроили более 170 пет-зон на российских вокзалах и планируют установить "островки" для выгула собак перед отправлением поезда, следует из сообщения... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:47+0300
2024-08-27T15:47+0300
ржд
домашние животные
поезда
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД обустроили более 170 пет-зон на российских вокзалах и планируют установить "островки" для выгула собак перед отправлением поезда, следует из сообщения компании. В январе заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил о планах компании открыть на вокзалах специальные зоны для пассажиров с животными. После случая с котом Твиксом, которого проводник высадила из поезда, тема перевозки животных в поездах стала широко обсуждаться. На вокзалах по всей стране будут созданы специальные зоны для животных. Здесь четвероногие пассажиры будут находиться под присмотром. В этих зонах будут установлены просторные боксы с кормом и водой, а также с впитывающими пелёнками для поддержания чистоты.В настоящее время специальные зоны для животных созданы на 166 крупных вокзальных комплексах и на девяти небольших вокзалах. Так, подобные зоны открыты на Восточном вокзале Москвы, вокзалах Адлера, Волгограда, Тольятти, Иваново, Ярославля, а также на станциях Апатиты, Слюдянка, Балезино, Ишим, Верещагино и другие. В РЖд добавили, что также приступили к тестированию специальных "островков" для выгула собак во время стоянки состава или перед его отправлением.
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ржд, домашние животные, поезда
РЖД, домашние животные, поезда
15:47 27.08.2024
 
РЖД открыли 170 специальных зон для пассажиров с питомцами на вокзалах

РЖД сделали более 170 пет-зон на вокзалах и тестируют "островки" для выгула собак

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД обустроили более 170 пет-зон на российских вокзалах и планируют установить "островки" для выгула собак перед отправлением поезда, следует из сообщения компании.
В январе заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил о планах компании открыть на вокзалах специальные зоны для пассажиров с животными.
После случая с котом Твиксом, которого проводник высадила из поезда, тема перевозки животных в поездах стала широко обсуждаться.
На вокзалах по всей стране будут созданы специальные зоны для животных. Здесь четвероногие пассажиры будут находиться под присмотром. В этих зонах будут установлены просторные боксы с кормом и водой, а также с впитывающими пелёнками для поддержания чистоты.
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В настоящее время специальные зоны для животных созданы на 166 крупных вокзальных комплексах и на девяти небольших вокзалах. Так, подобные зоны открыты на Восточном вокзале Москвы, вокзалах Адлера, Волгограда, Тольятти, Иваново, Ярославля, а также на станциях Апатиты, Слюдянка, Балезино, Ишим, Верещагино и другие.
В РЖд добавили, что также приступили к тестированию специальных "островков" для выгула собак во время стоянки состава или перед его отправлением.
 
РЖДдомашние животныепоезда
 
 
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