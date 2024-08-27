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Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара

Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара - 27.08.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара

Продлевать запрет на экспорт сахара из России, действующий до 31 августа, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T20:02+0300

2024-08-27T20:02+0300

2024-08-27T20:02+0300

экономика

минсельхоз

сахар

запрет на экспорт сахара

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Продлевать запрет на экспорт сахара из России, действующий до 31 августа, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. "В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, "при этом рассматриваться они будут в координации с партнерами по ЕАЭС". Временный запрет на экспорт сахара из России действует с начала мая до 31 августа 2024 года. Эта мера была введена для поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка. Однако есть исключения из этого запрета. Например, разрешены поставки сахара в страны ЕАЭС в определённых объёмах. Так, в Армению можно экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, а в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20240722/sakhar-850342889.html

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минсельхоз, сахар, запрет на экспорт сахара