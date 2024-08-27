Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240827/sakhar-851163168.html
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара - 27.08.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара
Продлевать запрет на экспорт сахара из России, действующий до 31 августа, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T20:02+0300
2024-08-27T20:02+0300
экономика
минсельхоз
сахар
запрет на экспорт сахара
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9ade163d194d91d4692225d3b730693f.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Продлевать запрет на экспорт сахара из России, действующий до 31 августа, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. "В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, "при этом рассматриваться они будут в координации с партнерами по ЕАЭС". Временный запрет на экспорт сахара из России действует с начала мая до 31 августа 2024 года. Эта мера была введена для поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка. Однако есть исключения из этого запрета. Например, разрешены поставки сахара в страны ЕАЭС в определённых объёмах. Так, в Армению можно экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, а в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20240722/sakhar-850342889.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83325/17/833251742_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8b5c8636ece3ac06bdfded1888afd688.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз, сахар, запрет на экспорт сахара
Экономика, Минсельхоз, сахар, запрет на экспорт сахара
20:02 27.08.2024
 
Минсельхоз раскрыл планы по продлению запрета на вывоз сахара

Минсельхоз: продлевать запрет на вывоз сахара из России не планируется

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг ПРАЙМ. Продлевать запрет на экспорт сахара из России, действующий до 31 августа, не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, "при этом рассматриваться они будут в координации с партнерами по ЕАЭС".
Погрузка мешков с сахаром в вагон - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара
22 июля, 21:16
Временный запрет на экспорт сахара из России действует с начала мая до 31 августа 2024 года. Эта мера была введена для поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка.
Однако есть исключения из этого запрета. Например, разрешены поставки сахара в страны ЕАЭС в определённых объёмах. Так, в Армению можно экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, а в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.
 
ЭкономикаМинсельхозсахарзапрет на экспорт сахара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала