https://1prime.ru/20240827/sammit-851150849.html

Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров

Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров - 27.08.2024, ПРАЙМ

Россия не "клюнет" на саммит на условиях Зеленского, заявил Лавров

Россия не "клюнет" на саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет такой же, как и первый "саммит мира" в Швейцарии. Об этом сообщил... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:10+0300

2024-08-27T14:10+0300

2024-08-27T14:10+0300

политика

россия

украина

саммит

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия не "клюнет" на саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет такой же, как и первый "саммит мира" в Швейцарии. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.По итогам пресс-конференции со своим йеменским коллегой министр отметил, что следующий мирный саммит подразумевает продолжение какой-то инициативы, за которой, очевидно, скрывается "формула мира" главы киевского режима Владимира Зеленского."Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигавших эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине и Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. Речь идет именно об игре. Нас хотят поставить в ситуацию, когда мы клюнем на что-то, что устраивает Зеленского", - сказал он.Конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.В июле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия не будет принимать ультиматумы и не будет участвовать в подобных мероприятиях.

https://1prime.ru/20240824/sammit-851103200.html

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россия, украина, саммит