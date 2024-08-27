https://1prime.ru/20240827/simonyan-851138784.html

Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину - 27.08.2024, ПРАЙМ

Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Ряд задержанных по подозрениюв покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T05:28+0300

2024-08-27T05:28+0300

2024-08-27T05:28+0300

россия

маргарита симоньян

ксения собчак

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ряд задержанных по подозрениюв покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщается в документах дела.Согласно материалам, частично признали вину трое фигурантов, в то время как обвинения были предъявлены пятерым.Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

https://1prime.ru/20240826/pokushenie-851116161.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маргарита симоньян, ксения собчак