https://1prime.ru/20240827/simonyan-851138784.html
Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину
Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину - 27.08.2024, ПРАЙМ
Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину
Ряд задержанных по подозрениюв покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T05:28+0300
2024-08-27T05:28+0300
2024-08-27T05:28+0300
россия
маргарита симоньян
ксения собчак
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ряд задержанных по подозрениюв покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщается в документах дела.Согласно материалам, частично признали вину трое фигурантов, в то время как обвинения были предъявлены пятерым.Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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россия, маргарита симоньян, ксения собчак
РОССИЯ, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак
Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину
Несколько фигурантов дела о покушении на Симоньян частично признали вину
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ряд задержанных по подозрениюв покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщается в документах дела.
Согласно материалам, частично признали вину трое фигурантов, в то время как обвинения были предъявлены пятерым.
Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян