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YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев
YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев - 27.08.2024, ПРАЙМ
YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев
Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T19:24+0300
2024-08-27T19:24+0300
2024-08-27T19:25+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО. Медведев заявил, что Некоторые социальные сети и источники создают для нас неблагоприятную атмосферу. По его словам, YouTube ведёт себя некорректно. Они удаляют ресурсы из РФ, а материалы оппонентов и врагов, "мягко говоря, продвигают", что неправильно. Россия неоднократно просила их сохранять баланс, но они не прислушиваются к нам..
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дмитрий медведев, youtube, соцсети
Политика, Дмитрий Медведев, YouTube, соцсети
YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев
Медведев: Youtube и другие соцсети ведут себя некрасиво, зачищая ресурсы РФ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО.
Медведев заявил, что Некоторые социальные сети и источники создают для нас неблагоприятную атмосферу. По его словам, YouTube ведёт себя некорректно. Они удаляют ресурсы из РФ, а материалы оппонентов и врагов, "мягко говоря, продвигают", что неправильно. Россия неоднократно просила их сохранять баланс, но они не прислушиваются к нам..
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