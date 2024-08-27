https://1prime.ru/20240827/sotsseti-851162726.html

YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев

YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев - 27.08.2024, ПРАЙМ

YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев

Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T19:24+0300

2024-08-27T19:24+0300

2024-08-27T19:25+0300

политика

дмитрий медведев

youtube

соцсети

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО. Медведев заявил, что Некоторые социальные сети и источники создают для нас неблагоприятную атмосферу. По его словам, YouTube ведёт себя некорректно. Они удаляют ресурсы из РФ, а материалы оппонентов и врагов, "мягко говоря, продвигают", что неправильно. Россия неоднократно просила их сохранять баланс, но они не прислушиваются к нам..

https://1prime.ru/20240827/durov-851162355.html

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дмитрий медведев, youtube, соцсети