https://1prime.ru/20240827/spisok-851146306.html
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России - 27.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России
Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:53+0300
2024-08-27T11:53+0300
2024-08-27T11:53+0300
вооружения
украина
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия, выяснило издание Politico.Отмечается, что Украина надеется убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Запланированное представление списка станет последней попыткой Киева добиться поддержки в этом вопросе от Вашингтона.По данным источников, на встречу прибудут министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.В издании отметили, что американская сторона в свою очередь не надеется на прогресс в случае одобрения применять западное оружие для ударов по территории России. Кроме того, Украина также выразила желание использовать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракетные системы ATACMS для атак на российские аэродромы.
https://1prime.ru/20240827/zayavlenie-851145350.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия
Вооружения, УКРАИНА, США, РОССИЯ
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России
Politico: Киев планирует представить США список целей в России для ударов
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия, выяснило издание Politico.
Отмечается, что Украина надеется убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Запланированное представление списка станет последней попыткой Киева добиться поддержки в этом вопросе от Вашингтона.
По данным источников, на встречу прибудут министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
В издании отметили, что американская сторона в свою очередь не надеется на прогресс в случае одобрения применять западное оружие для ударов по территории России. Кроме того, Украина также выразила желание использовать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракетные системы ATACMS для атак на российские аэродромы.
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине