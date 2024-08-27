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СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России - 27.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России - 27.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России
Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:53+0300
2024-08-27T11:53+0300
вооружения
украина
сша
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия, выяснило издание Politico.Отмечается, что Украина надеется убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Запланированное представление списка станет последней попыткой Киева добиться поддержки в этом вопросе от Вашингтона.По данным источников, на встречу прибудут министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.В издании отметили, что американская сторона в свою очередь не надеется на прогресс в случае одобрения применять западное оружие для ударов по территории России. Кроме того, Украина также выразила желание использовать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракетные системы ATACMS для атак на российские аэродромы.
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украина
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украина, сша, россия
Вооружения, УКРАИНА, США, РОССИЯ
11:53 27.08.2024
 
СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России

Politico: Киев планирует представить США список целей в России для ударов

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия, выяснило издание Politico.
Отмечается, что Украина надеется убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Запланированное представление списка станет последней попыткой Киева добиться поддержки в этом вопросе от Вашингтона.
По данным источников, на встречу прибудут министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
В издании отметили, что американская сторона в свою очередь не надеется на прогресс в случае одобрения применять западное оружие для ударов по территории России. Кроме того, Украина также выразила желание использовать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракетные системы ATACMS для атак на российские аэродромы.
Газовое оборудование. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
11:15
 
ВооруженияУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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