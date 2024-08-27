https://1prime.ru/20240827/spisok-851146306.html

СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России

СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России - 27.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России

Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия,... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:53+0300

2024-08-27T11:53+0300

2024-08-27T11:53+0300

вооружения

украина

сша

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украинские чиновники посетят Вашингтон, чтобы представить подробный список потенциальных целей в России для применения оружия дальнего радиуса действия, выяснило издание Politico.Отмечается, что Украина надеется убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Запланированное представление списка станет последней попыткой Киева добиться поддержки в этом вопросе от Вашингтона.По данным источников, на встречу прибудут министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.В издании отметили, что американская сторона в свою очередь не надеется на прогресс в случае одобрения применять западное оружие для ударов по территории России. Кроме того, Украина также выразила желание использовать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракетные системы ATACMS для атак на российские аэродромы.

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украина, сша, россия