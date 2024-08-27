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В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины
В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины
Эскалационный курс Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины становится все более провокационным. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:39+0300
2024-08-27T13:39+0300
2024-08-27T13:39+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Эскалационный курс Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины становится все более провокационным. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено", - заметил дипломат.Рябков также отметил, что американская сторона осознает о чем идет разговор, так как последствия ее действий уже стали всем очевидны.
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сша
В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины
Рябков: США в ситуации вокруг Украины идут по эскалационному сценарию
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Эскалационный курс Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины становится все более провокационным. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено", - заметил дипломат.
Рябков также отметил, что американская сторона осознает о чем идет разговор, так как последствия ее действий уже стали всем очевидны.
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