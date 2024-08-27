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В Москве могут появиться автономные пассажирские суда - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В Москве могут появиться автономные пассажирские суда
В Москве могут появиться автономные пассажирские суда - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Москве могут появиться автономные пассажирские суда
Автономные пассажирские суда в будущем могут появиться в Москве, считает исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T19:58+0300
2024-08-27T19:58+0300
экономика
москва
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Автономные пассажирские суда в будущем могут появиться в Москве, считает исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко. "На сегодняшний день мы являемся мировым лидером в части морского автономного судовождения. Сейчас, по сути дела, мы заканчиваем модернизацию этой системы, чтобы она могла ходить и по рекам. Сейчас уже прошли судовые испытания на Неве, в Санкт-Петербурге возле нашей верфи мы запустили несколько кораблей, которые сейчас там проходят обкатку в автономном режиме. Все прекрасно работает, так что я думаю, со временем мы дойдем до того, что и кораблики в Москве будут ходить автономно",- отметил Ткаченко, выступая на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. В мае этого года президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил РИА Новости, что компания планирует предлагать суда, оснащённые системой безэкипажного судовождения. Сейчас в Балтийском море уже ведётся коммерческая эксплуатация таких систем на паромах. Кроме того, Sitronics Group уже провела тестирование систем безэкипажного судовождения на двух судах в южных регионах России.Автономное судно — это самоходное судно, которое может управляться автоматически, частично или полностью, в зависимости от того, есть ли на борту экипаж.
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москва
Экономика, МОСКВА
19:58 27.08.2024
 
В Москве могут появиться автономные пассажирские суда

Sitronics: автономные пассажирские суда могут появиться в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Автономные пассажирские суда в будущем могут появиться в Москве, считает исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.
"На сегодняшний день мы являемся мировым лидером в части морского автономного судовождения. Сейчас, по сути дела, мы заканчиваем модернизацию этой системы, чтобы она могла ходить и по рекам. Сейчас уже прошли судовые испытания на Неве, в Санкт-Петербурге возле нашей верфи мы запустили несколько кораблей, которые сейчас там проходят обкатку в автономном режиме. Все прекрасно работает, так что я думаю, со временем мы дойдем до того, что и кораблики в Москве будут ходить автономно",- отметил Ткаченко, выступая на Международном муниципальном форуме стран БРИКС.
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В мае этого года президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил РИА Новости, что компания планирует предлагать суда, оснащённые системой безэкипажного судовождения.
Сейчас в Балтийском море уже ведётся коммерческая эксплуатация таких систем на паромах. Кроме того, Sitronics Group уже провела тестирование систем безэкипажного судовождения на двух судах в южных регионах России.
Автономное судно — это самоходное судно, которое может управляться автоматически, частично или полностью, в зависимости от того, есть ли на борту экипаж.
 
ЭкономикаМОСКВА
 
 
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