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"Яндекс Такси" назвал самое выгодное время для заказа такси в День знаний
"Яндекс Такси" назвал самое выгодное время для заказа такси в День знаний - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Такси" назвал самое выгодное время для заказа такси в День знаний
В День знаний спешащие на праздничные линейки россияне начинают активно вызывать такси с 6.30 утра. Большая часть заказов приходится на 8 часов утра. Лучше... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:44+0300
2024-08-27T11:44+0300
2024-08-27T11:44+0300
яндекс такси
яндекс
1 сентября
спрос
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В День знаний спешащие на праздничные линейки россияне начинают активно вызывать такси с 6.30 утра. Большая часть заказов приходится на 8 часов утра. Лучше всего заказывать машину на 15-20 минут раньше или позже этого времени, следует из заявления пресс-службы "Яндекс Такси". "К 9 утра спрос на такси обычно снижается - машины начнут заказывать те, кто отправляется на работу. Поэтому выехать с детьми на прогулку или в гости после школы выгоднее попозже", - объяснили в компании. В связи с тем, что 1 сентября в этом году выпало на воскресенье, тарифы поездок в этот день будут такими же, как и в любые другие выходные дни. В сервисе подчеркнули, что на финальную стоимость поездки оказывает влияние большое количество различных факторов от наличия автомобиля в районе до спроса в конкретное время."В День знаний спрос может сильно превышать предложение: много людей заказывают такси на линейки в одно и то же время, вместе с тем на линию выходит меньше водителей - например, позже придут те, кто также ведет детей в школу. В прошлом году поездок на такси в этот день было на 10-20% больше, чем в последний день лета", - рассказали эксперты. В "Яндекс Go" также дополнили, что поездки с детьми сервис разрешает осуществлять исключительно водителям с высоким рейтингом. Так, они заранее проходят специальную подготовку, чтобы правильно устанавливать и регулировать детские автомобильные кресла, корректно взаимодействовать с родителями и маленькими пассажирами.
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яндекс такси, яндекс, 1 сентября, спрос, россия, такси
Яндекс Такси, Яндекс, 1 сентября, спрос, РОССИЯ, такси
"Яндекс Такси" назвал самое выгодное время для заказа такси в День знаний
"Яндекс Такси": лучше всего заказывать машину на 15-20 минут раньше или позже 8 утра
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В День знаний спешащие на праздничные линейки россияне начинают активно вызывать такси с 6.30 утра. Большая часть заказов приходится на 8 часов утра. Лучше всего заказывать машину на 15-20 минут раньше или позже этого времени, следует из заявления пресс-службы "Яндекс Такси".
"К 9 утра спрос на такси обычно снижается - машины начнут заказывать те, кто отправляется на работу. Поэтому выехать с детьми на прогулку или в гости после школы выгоднее попозже", - объяснили в компании.
В связи с тем, что 1 сентября в этом году выпало на воскресенье, тарифы поездок в этот день будут такими же, как и в любые другие выходные дни. В сервисе подчеркнули, что на финальную стоимость поездки оказывает влияние большое количество различных факторов от наличия автомобиля в районе до спроса в конкретное время.
"В День знаний спрос может сильно превышать предложение: много людей заказывают такси на линейки в одно и то же время, вместе с тем на линию выходит меньше водителей - например, позже придут те, кто также ведет детей в школу. В прошлом году поездок на такси в этот день было на 10-20% больше, чем в последний день лета", - рассказали эксперты.
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В "Яндекс Go" также дополнили, что поездки с детьми сервис разрешает осуществлять исключительно водителям с высоким рейтингом. Так, они заранее проходят специальную подготовку, чтобы правильно устанавливать и регулировать детские автомобильные кресла, корректно взаимодействовать с родителями и маленькими пассажирами.