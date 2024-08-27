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"Мегафон" готов обосновать перед ФАС свои расценки на связь в Крыму

"Мегафон" готов обосновать перед ФАС свои расценки на связь в Крыму - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Мегафон" готов обосновать перед ФАС свои расценки на связь в Крыму

"МегаФон" работает в Крыму через местную инфраструктуру и тратит средства на роуминг. Компания готова предоставить свои аргументы в ФАС, заявили РИА Новости в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:27+0300

2024-08-27T15:27+0300

2024-08-27T15:27+0300

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "МегаФон" работает в Крыму через местную инфраструктуру и тратит средства на роуминг. Компания готова предоставить свои аргументы в ФАС, заявили РИА Новости в компании. Во вторник Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дел в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна". Причиной стало то, что операторы не отменили дополнительную плату, которую они взимают с абонентов, находящихся в Крыму и Севастополе, сверх абонентской платы."Мы работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несем расходы на роуминг. В результате стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов... Мы готовы представить наши аргументы в ФАС в рамках рассмотрения дела и надеемся, что антимонопольная служба их услышит", — прокомментировали в "Мегафоне". Также было отмечено, что компания активно обсуждает с партнёрами возможность снижения цен на услуги связи для абонентов. Представители МТС и "Билайна" отказались комментировать информацию о возбуждении антимонопольных дел.В июле ФАС выдала МТС, "Мегафону" и "Билайну" предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы сверху абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе. Во вторник ведомство заявило, что компании не исполнили его предупреждения. Если их вина будет установлена, то компаниям могут назначить штраф или выдать предписание перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

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