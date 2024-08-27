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"Татнефть" и SOCAR в Азербайджане договорились о сотрудничестве - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Татнефть" и SOCAR в Азербайджане договорились о сотрудничестве
"Татнефть" и SOCAR в Азербайджане договорились о сотрудничестве - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Татнефть" и SOCAR в Азербайджане договорились о сотрудничестве
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО "Татнефть" планируют создать совместное предприятие по производству смазочных материалов, стороны уже | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:02+0300
2024-08-27T12:02+0300
россия
азербайджан
татнефть
socar
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БАКУ, 27 авг – ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО "Татнефть" планируют создать совместное предприятие по производству смазочных материалов, стороны уже подписали дорожные карты, передает азербайджанский сайт 1news.az. "SOCAR и "Татнефть" планируют создать совместное предприятие по производству смазочных материалов, стороны уже подписали дорожные карты. Производство планируется создать на территории Азербайджана", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора ООО "Сокар РУС" Руфата Махмуда. В середине июля сообщалось, что российская "Татнефть" совместно с SOCAR начали работать на месторождении Биби-Эйбат в республике.
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россия, азербайджан, татнефть, socar
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Татнефть, SOCAR
12:02 27.08.2024
 
"Татнефть" и SOCAR в Азербайджане договорились о сотрудничестве

1news.az: SOCAR и "Татнефть" планируют совместно производить смазочные материалы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БАКУ, 27 авг – ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО "Татнефть" планируют создать совместное предприятие по производству смазочных материалов, стороны уже подписали дорожные карты, передает азербайджанский сайт 1news.az.
"SOCAR и "Татнефть" планируют создать совместное предприятие по производству смазочных материалов, стороны уже подписали дорожные карты. Производство планируется создать на территории Азербайджана", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора ООО "Сокар РУС" Руфата Махмуда.
В середине июля сообщалось, что российская "Татнефть" совместно с SOCAR начали работать на месторождении Биби-Эйбат в республике.
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РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНТатнефтьSOCAR
 
 
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