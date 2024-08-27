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"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова
"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова
Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией с арестом основателя мессенджера Павла Дурова, выдают себя за "службу поддержки Telegram" и предлагают пользователям... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T03:03+0300
2024-08-27T03:03+0300
эксклюзив
мнения аналитиков
павел дуров
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией с арестом основателя мессенджера Павла Дурова, выдают себя за "службу поддержки Telegram" и предлагают пользователям "сохранить личные данные" и перенести их на якобы "безопасный ресурс". Чем это грозит, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо его словам, мошенники создают фейковые учетные записи, устанавливают на аватар логотип мессенджера и с помощью подписки Premium добавляют смайл с синей галочкой, имитируя верифицированный/подтвержденный аккаунт.Далее злоумышленники начинают массовую рассылку фишинговых сообщений со следующими предлогами:Пользователям рассылаются фишинговые сообщения со ссылкой, по которой требуется ввести данные для входа в аккаунт Telegram.Если вы выполните инструкцию, мошенники получат полный доступ к аккаунту, включая переписки, фотографии, видео и другие личные данные, объяснил эксперт."Впоследствии с него могут рассылать сообщения близким с просьбой дать денег, шантажировать приватной информацией и даже проникнуть в банковские приложения жертвы, лишив ее всех накоплений", - предупредил он.
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эксклюзив, мнения аналитиков, павел дуров, мессенджер telegram
Эксклюзив, Мнения аналитиков, Павел Дуров, мессенджер Telegram
03:03 27.08.2024
 
"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова

Эксперт Гулевич: мошенники на фоне ареста Дурова воруют аккаунты в Telegram

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией с арестом основателя мессенджера Павла Дурова, выдают себя за "службу поддержки Telegram" и предлагают пользователям "сохранить личные данные" и перенести их на якобы "безопасный ресурс". Чем это грозит, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
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По его словам, мошенники создают фейковые учетные записи, устанавливают на аватар логотип мессенджера и с помощью подписки Premium добавляют смайл с синей галочкой, имитируя верифицированный/подтвержденный аккаунт.
Далее злоумышленники начинают массовую рассылку фишинговых сообщений со следующими предлогами:
  • ввиду грядущих обновлений и/или изменений в мессенджере может быть потеряна часть данных;
  • произошла или ожидается утечка данных.
Пользователям рассылаются фишинговые сообщения со ссылкой, по которой требуется ввести данные для входа в аккаунт Telegram.
Если вы выполните инструкцию, мошенники получат полный доступ к аккаунту, включая переписки, фотографии, видео и другие личные данные, объяснил эксперт.
"Впоследствии с него могут рассылать сообщения близким с просьбой дать денег, шантажировать приватной информацией и даже проникнуть в банковские приложения жертвы, лишив ее всех накоплений", - предупредил он.
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