"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией с арестом основателя мессенджера Павла Дурова, выдают себя за "службу поддержки Telegram" и предлагают пользователям "сохранить личные данные" и перенести их на якобы "безопасный ресурс". Чем это грозит, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо его словам, мошенники создают фейковые учетные записи, устанавливают на аватар логотип мессенджера и с помощью подписки Premium добавляют смайл с синей галочкой, имитируя верифицированный/подтвержденный аккаунт.Далее злоумышленники начинают массовую рассылку фишинговых сообщений со следующими предлогами:Пользователям рассылаются фишинговые сообщения со ссылкой, по которой требуется ввести данные для входа в аккаунт Telegram.Если вы выполните инструкцию, мошенники получат полный доступ к аккаунту, включая переписки, фотографии, видео и другие личные данные, объяснил эксперт."Впоследствии с него могут рассылать сообщения близким с просьбой дать денег, шантажировать приватной информацией и даже проникнуть в банковские приложения жертвы, лишив ее всех накоплений", - предупредил он.
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Злоумышленники, воспользовавшись ситуацией с арестом основателя мессенджера Павла Дурова, выдают себя за "службу поддержки Telegram" и предлагают пользователям "сохранить личные данные" и перенести их на якобы "безопасный ресурс". Чем это грозит, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
По его словам, мошенники создают фейковые учетные записи, устанавливают на аватар логотип мессенджера и с помощью подписки Premium добавляют смайл с синей галочкой, имитируя верифицированный/подтвержденный аккаунт.
Далее злоумышленники начинают массовую рассылку фишинговых сообщений со следующими предлогами:
ввиду грядущих обновлений и/или изменений в мессенджере может быть потеряна часть данных;
произошла или ожидается утечка данных.
Пользователям рассылаются фишинговые сообщения со ссылкой, по которой требуется ввести данные для входа в аккаунт Telegram.
Если вы выполните инструкцию, мошенники получат полный доступ к аккаунту, включая переписки, фотографии, видео и другие личные данные, объяснил эксперт.
"Впоследствии с него могут рассылать сообщения близким с просьбой дать денег, шантажировать приватной информацией и даже проникнуть в банковские приложения жертвы, лишив ее всех накоплений", - предупредил он.
Эксперт раскрыл настоящие причины ареста Дурова
Вчера, 17:40
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.