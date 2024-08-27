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Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины
Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины
Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:17+0300
2024-08-27T09:18+0300
россия
украина
сша
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и действующий кандидат на выборах главы Белого дома Джо Байден."Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — заявил он.Кроме того, Трамп уточнил, что Вашингтон вливает деньги в Киев средства, хотя на Украине зафиксирован достаточно высокий уровень коррупции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вооруженные силы России показывают успехи на фронте и активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка.
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россия, украина, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США
09:17 27.08.2024 (обновлено: 09:18 27.08.2024)
 
Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины

Трамп заявил, что ВС России хорошо воюют зимой, а Украина нет

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и действующий кандидат на выборах главы Белого дома Джо Байден.
"Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — заявил он.
Кроме того, Трамп уточнил, что Вашингтон вливает деньги в Киев средства, хотя на Украине зафиксирован достаточно высокий уровень коррупции.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вооруженные силы России показывают успехи на фронте и активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка.
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Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа
23 августа, 19:47
 
РОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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