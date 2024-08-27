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Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины

Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ

Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины

Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:17+0300

2024-08-27T09:17+0300

2024-08-27T09:18+0300

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и действующий кандидат на выборах главы Белого дома Джо Байден."Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — заявил он.Кроме того, Трамп уточнил, что Вашингтон вливает деньги в Киев средства, хотя на Украине зафиксирован достаточно высокий уровень коррупции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вооруженные силы России показывают успехи на фронте и активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка.

https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html

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