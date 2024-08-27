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Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины
Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины
Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:17+0300
2024-08-27T09:17+0300
2024-08-27T09:18+0300
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и действующий кандидат на выборах главы Белого дома Джо Байден."Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — заявил он.Кроме того, Трамп уточнил, что Вашингтон вливает деньги в Киев средства, хотя на Украине зафиксирован достаточно высокий уровень коррупции. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вооруженные силы России показывают успехи на фронте и активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка.
https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html
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россия, украина, сша
Трамп указал на важное различие между армиями России и Украины
Трамп заявил, что ВС России хорошо воюют зимой, а Украина нет
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ.
Между российской и украиснкой армией есть одно очень важное отличие, поделился в интервью
бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану бывший президент США и действующий кандидат на выборах главы Белого дома Джо Байден.
"Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — заявил он.
Кроме того, Трамп уточнил, что Вашингтон вливает деньги в Киев средства, хотя на Украине зафиксирован достаточно высокий уровень коррупции.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Вооруженные силы России показывают успехи на фронте и активно продвигаются на Красноармейском направлении в подконтрольном Киеву Донецка.
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа