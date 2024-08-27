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"Россети" подключат новый энерготранзит в Забайкалье

"Россети" подключат новый энерготранзит в Забайкалье - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Россети" подключат новый энерготранзит в Забайкалье

"Россети" расширят две подстанции в Забайкалье для подключения нового магистрального энерготранзита, общая стоимость работ - 8,9 миллиарда рублей, сообщила... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:03+0300

2024-08-27T13:03+0300

2024-08-27T13:04+0300

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энергетика рф

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Россети" расширят две подстанции в Забайкалье для подключения нового магистрального энерготранзита, общая стоимость работ - 8,9 миллиарда рублей, сообщила компания. "Филиал ПАО "Россети" – МЭС Сибири приступил к реконструкции подстанций 220 кВ "Чита" и "Маккавеево". Работы проводятся для строительства новой линии 220 кВ, которая позволит повысить надежность электроснабжения южных районов Забайкалья. Протяженность транзита составит 118 километров. Общая стоимость работ – 8,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Обе подстанции - важные питающие центры: "Чита" задействована в электроснабжении столицы Забайкалья и обеспечивает связь с энергосистемой Бурятии, "Маккавеево" участвует в выдаче мощности Харанорской ГРЭС. Как отмечают в компании, трасса линий электропередачи пройдет по сложной местности: по склонам Черского и Яблонового хребтов с преобладающими высотами до 1,4 тысячи метров. Энергетикам придется установить 386 металлических опор новой конструкции, смонтировать грозотрос со встроенными оптическими волокнами, служащие для защиты ЛЭП от прямых попаданий молнии и передачи информации. Также в рамках проекта будет проведена модернизация систем противоаварийной автоматики на других энергообъектах. "Россети" - крупнейшая электросетевая компания в РФ. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения. Практически 80% вырабатываемой в России электроэнергии передается через сети, принадлежащие компании или эксплуатируемые ею.

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россети, забайкалье, энергетика рф, транзит