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ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность
ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность - 27.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность
Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк" ("дочка" американской банковской группы Goldman Sachs), | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:06+0300
2024-08-27T13:06+0300
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россия
брокерское обслуживание
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк" ("дочка" американской банковской группы Goldman Sachs), на осуществление брокерской деятельности, говорится в сообщении регулятора. "На основании заявления ООО "Голдман Сакс Банк" Банк России 27 августа 2024 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 22 июля 2010 года", - говорится в сообщении. "Голдман Сакс Банк" 6 августа направил в ЦБ РФ заявление об аннулировании лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, говорится в материалах на сайте банка.
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россия, брокерское обслуживание
РОССИЯ, брокерское обслуживание
ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность
ЦБ аннулировал лицензию "Голдман Сакс Банк" на ведение брокерской деятельности
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк" ("дочка" американской банковской группы Goldman Sachs), на осуществление брокерской деятельности, говорится в сообщении регулятора.
"На основании заявления ООО "Голдман Сакс Банк" Банк России 27 августа 2024 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 22 июля 2010 года", - говорится в сообщении.
"Голдман Сакс Банк" 6 августа направил в ЦБ РФ заявление об аннулировании лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, говорится в материалах на сайте банка.
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