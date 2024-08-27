https://1prime.ru/20240827/tsb-851149005.html

ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность

ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность - 27.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ запретил "Голдман Сакс Банку" вести брокерскую деятельность

Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк" ("дочка" американской банковской группы Goldman Sachs), | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:06+0300

2024-08-27T13:06+0300

2024-08-27T13:06+0300

россия

брокерское обслуживание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк" ("дочка" американской банковской группы Goldman Sachs), на осуществление брокерской деятельности, говорится в сообщении регулятора. "На основании заявления ООО "Голдман Сакс Банк" Банк России 27 августа 2024 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 22 июля 2010 года", - говорится в сообщении. "Голдман Сакс Банк" 6 августа направил в ЦБ РФ заявление об аннулировании лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, говорится в материалах на сайте банка.

https://1prime.ru/20240819/bank-rossii-850970161.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брокерское обслуживание