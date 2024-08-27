https://1prime.ru/20240827/ugol-851145109.html
СМИ: Китай нашел замену российскому углю
СМИ: Китай нашел замену российскому углю - 27.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Китай нашел замену российскому углю
Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:11+0300
2024-08-27T11:11+0300
2024-08-27T11:11+0300
энергетика
россия
китай
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_39a04230353d324006ccad73eab1ddbc.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали всего на десять процентов, пишут "Ведомости"."В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд", - передает издание со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.Кроме того, поставки в натуральном выражении сократились всего на десять процентов, достигнув 54,4 млн тонн за январь-июль 2024 года. Главной причиной сокращения поставок является введение Китаем таможенных ограничений на импорт энергетического и коксующегося угля.С января 2024 года были установлены ограничения в размере 6% и 3% соответственно. Кроме того, экспорт российского угля также сократился в ряде других стран. Например, поставки в Индию упали на 11,5% за полгода, а в Турцию - на 4%, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_50dbeb3eeb1539c220955439c3e30bf9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, уголь
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь
СМИ: Китай нашел замену российскому углю
"Ведомости": Китай с начала года сократил закупки российского угля в 1,7 раза
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали всего на десять процентов, пишут
"Ведомости".
"В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд", - передает издание со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Кроме того, поставки в натуральном выражении сократились всего на десять процентов, достигнув 54,4 млн тонн за январь-июль 2024 года. Главной причиной сокращения поставок является введение Китаем таможенных ограничений на импорт энергетического и коксующегося угля.
С января 2024 года были установлены ограничения в размере 6% и 3% соответственно. Кроме того, экспорт российского угля также сократился в ряде других стран. Например, поставки в Индию упали на 11,5% за полгода, а в Турцию - на 4%, заключили в материале.
МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь