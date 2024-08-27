https://1prime.ru/20240827/ugol-851145109.html

СМИ: Китай нашел замену российскому углю

СМИ: Китай нашел замену российскому углю - 27.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: Китай нашел замену российскому углю

Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:11+0300

2024-08-27T11:11+0300

2024-08-27T11:11+0300

энергетика

россия

китай

уголь

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали всего на десять процентов, пишут "Ведомости"."В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд", - передает издание со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.Кроме того, поставки в натуральном выражении сократились всего на десять процентов, достигнув 54,4 млн тонн за январь-июль 2024 года. Главной причиной сокращения поставок является введение Китаем таможенных ограничений на импорт энергетического и коксующегося угля.С января 2024 года были установлены ограничения в размере 6% и 3% соответственно. Кроме того, экспорт российского угля также сократился в ряде других стран. Например, поставки в Индию упали на 11,5% за полгода, а в Турцию - на 4%, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html

китай

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россия, китай, уголь