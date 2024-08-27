Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Китай нашел замену российскому углю - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240827/ugol-851145109.html
СМИ: Китай нашел замену российскому углю
СМИ: Китай нашел замену российскому углю - 27.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Китай нашел замену российскому углю
Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:11+0300
2024-08-27T11:11+0300
энергетика
россия
китай
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_39a04230353d324006ccad73eab1ddbc.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали всего на десять процентов, пишут "Ведомости"."В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд", - передает издание со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.Кроме того, поставки в натуральном выражении сократились всего на десять процентов, достигнув 54,4 млн тонн за январь-июль 2024 года. Главной причиной сокращения поставок является введение Китаем таможенных ограничений на импорт энергетического и коксующегося угля.С января 2024 года были установлены ограничения в размере 6% и 3% соответственно. Кроме того, экспорт российского угля также сократился в ряде других стран. Например, поставки в Индию упали на 11,5% за полгода, а в Турцию - на 4%, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_50dbeb3eeb1539c220955439c3e30bf9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, уголь
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь
11:11 27.08.2024
 
СМИ: Китай нашел замену российскому углю

"Ведомости": Китай с начала года сократил закупки российского угля в 1,7 раза

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Экспорт угля из России в Китай сократился на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд долларов, однако поставки в натуральном выражении упали всего на десять процентов, пишут "Ведомости".
"В июле поставки оказались на 3% меньше, чем в июле прошлого года. В Китай за этот месяц было отгружено 8,8 млн т. В денежном выражении экспорт за семь месяцев упал в 1,7 раза до $5,5 млрд", - передает издание со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Кроме того, поставки в натуральном выражении сократились всего на десять процентов, достигнув 54,4 млн тонн за январь-июль 2024 года. Главной причиной сокращения поставок является введение Китаем таможенных ограничений на импорт энергетического и коксующегося угля.
С января 2024 года были установлены ограничения в размере 6% и 3% соответственно. Кроме того, экспорт российского угля также сократился в ряде других стран. Например, поставки в Индию упали на 11,5% за полгода, а в Турцию - на 4%, заключили в материале.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь
24 июля, 15:29
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙуголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала